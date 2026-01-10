خسارة ثانية على التوالي لأبناء سخنين

توقف رصيد أبناء سخنين عند 23 نقطة وهي الخسارة الثانية على التوالي، ليتراجع إلى المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام مكابي تل أبيب بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة العليا.

وغاب عن تشكيلة الفريق السخنيني متوسط الميدان اللاعب ماثيو أمين كودجو بسبب الإيقاف.

وكانت الأفضلية في المباراة لصالح الفريق المضيف، على الرغم من أن الفرصة الأبرز للتسجيل خلال مجريات الشوط الأول كانت للفريق السخنيني عبر ركنية مباشرة نفذها لاعبه جبير بشناق وكادت أن تدخل مرمى الفريق الخصم.

وفي الشوط الثاني زاد الضغط من جانب مكابي تل أبيب، ليثمر ذلك عن هدف الفوز لصالحه في الدقيقة 77 بواسطة كرة رأسية سكنت شباك أبناء سخنين.

وتوقف رصيد أبناء سخنين عند 23 نقطة وهي الخسارة الثانية على التوالي، ليتراجع إلى المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام ضيفه مكابي نتانيا، وذلك يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساء على استاد "الدوحة" في سخنين.