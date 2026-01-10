نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة التي جرت السبت في مختلف المناطق.

الدرجة العليا – الجولة 18:

مكابي تل أبيب (1-0) أبناء سخنين

بيتار القدس (1-0) أبناء الرينة

الدرجة الأولى – الجولة 15: (المنطقة الشمالية)

أخاء الناصرة (2-1) أبناء مصمص

الدرجة الثانية – الجولة 16: (المنطقة الشمالية "أ")

ممبع الجولان (3-2) هبوعيل جديدة المكر

الأخوة كفر مندا (1-3) أبناء المغار

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-0) النادي الرياضي شفاعمرو

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

أبناء جت المثلث (2-0) النادي الرياضي أور عكيفا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

هبوعيل شقيب السلام (5-2) بيتار كريات غات

الدرجة الثالثة – الجولة 14: (منطقة الجليل الأعلى)

هبوعيل فسوطة (4-7) أبناء مجد الكروم

النادي الرياضي كابول (6-1) هبوعيل حرفيش

الأهلي شعب (1-3) هبوعيل البقيعة

أبناء عكا (3-5) شباب سخنين

أبناء دير الأسد (4-2) مكابي العرامشة

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الأخوة كفر قرع (4-0) هبوعيل عين السهلة

هبوعيل جسر الزرقاء (2-0) بلدي جت المثلث

الهلال أم الفحم (3-4) بيتار أم الفحم

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

مكابي عسفيا (2-1) شباب الناصرة

النادي الرياضي دبورية (1-2) هبوعيل كفر مصر

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

بني يروحام (1-5) هبوعيل كسيفة