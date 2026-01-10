نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة العليا – الجولة 18:
مكابي تل أبيب (1-0) أبناء سخنين
بيتار القدس (1-0) أبناء الرينة
الدرجة الأولى – الجولة 15: (المنطقة الشمالية)
أخاء الناصرة (2-1) أبناء مصمص
الدرجة الثانية – الجولة 16: (المنطقة الشمالية "أ")
ممبع الجولان (3-2) هبوعيل جديدة المكر
الأخوة كفر مندا (1-3) أبناء المغار
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-0) النادي الرياضي شفاعمرو
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
أبناء جت المثلث (2-0) النادي الرياضي أور عكيفا
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
هبوعيل شقيب السلام (5-2) بيتار كريات غات
الدرجة الثالثة – الجولة 14: (منطقة الجليل الأعلى)
هبوعيل فسوطة (4-7) أبناء مجد الكروم
النادي الرياضي كابول (6-1) هبوعيل حرفيش
الأهلي شعب (1-3) هبوعيل البقيعة
أبناء عكا (3-5) شباب سخنين
أبناء دير الأسد (4-2) مكابي العرامشة
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الأخوة كفر قرع (4-0) هبوعيل عين السهلة
هبوعيل جسر الزرقاء (2-0) بلدي جت المثلث
الهلال أم الفحم (3-4) بيتار أم الفحم
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
مكابي عسفيا (2-1) شباب الناصرة
النادي الرياضي دبورية (1-2) هبوعيل كفر مصر
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
بني يروحام (1-5) هبوعيل كسيفة
اقرأ/ي أيضًا | خسارة ثانية على التوالي لأبناء سخنين
اقرأ/ي أيضًا | نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة
التعليقات