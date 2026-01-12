لاعب من مجد الكروم ينتقل للاحتراف في أوروبا: "سلكت طريقا صعبا بمسيرتي وفخور بهذه الخطوة"

اللاعب أيهم شحادة: "اليوم أخوض تجربة جديدة في الدوري البوسني، وهذا يعكس إيماني بالعمل والصبر والتدرج الصحيح في كرة القدم".

انتقل اللاعب أيهم شحادة (25 عاما) من بلدة مجد الكروم للاحتراف واللعب في أوروبا، بعد انضمامه إلى فريق فيليج موستار الذي ينافس في الدوري الأول بالبوسنة والهرسك.

وسبق أن لعب شحادة في عدة فرق البلاد قبل تجربته الاحترافية، آخرها فريق هبوعيل نوف هجليل من الدرجة الممتازة. ويأتي احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد متابعة ومواكبة مستواه من قبل كشافة الفريق البوسني.

وقال اللاعب في حديث لـ"عرب 48"، إنه "بفضل الله وقعت رسميا مع فريق موستار، أحد أعرق الأندية في منطقة البلقان، وله تاريخ كبير وجماهير واسعة، وأنا فخور بهذه الخطوة في مسيرتي الكروية".

وأضاف شحادة الذي يلعب في خط الوسط، أنه "سلكت طريقا صعبا منذ بداية مسيرتي، إذ بدأت في الدرجة الأولى ثم انتقلت إلى الدرجة الممتازة، واليوم أخوض تجربة جديدة في الدوري البوسني، وهذا يعكس إيماني بالعمل والصبر والتدرج الصحيح في كرة القدم".

وأشار إلى أنه "في بداية الموسم تلقيت عدة عروض من فرق في البلاد وكانت جميعها محترمة، لكنني لم أتوصل لاتفاق نهائي مع أي منها، ولذلك فضلت الانتظار واتخاذ القرار الصحيح لمسيرتي".

وقال شحادة "حاليا نحن في معسكر تدريبي في كرواتيا والذي سيستمر حتى 20 كانون الثاني/ يناير، وهو معسكر مهم جدا من الناحية البدنية والفنية، وسيساعد الفريق على التحضير بأفضل شكل للنصف الثاني من الموسم".

وختم بالقول إنه "بعد انتهاء المعسكر سنكون جاهزين لمباريات الدوري، والهدف واضح وهو المنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية. طموحنا كفريق هو الوصول إلى مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير".