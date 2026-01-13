كأس الدولة: فريق أبناء الرينة يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق الدرجة العليا أبناء الرينة إلى الدور ربع النهائي من كأس الدولة، بعد فوزه على هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف.

فجر متذيل لائحة الدرجة العليا، أبناء الرينة، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بعد فوزه على مضيفه هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الدولة.

وبذلك، تأهل الفريق الريناوي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وحقق الفريق نجاحا لافتا في كأس الدولة، بعكس فشله الذريع ضمن دوري الأضواء الذي يتذيل لائحته، إذ تغلب في الكأس على الفريق الذي فاز عليه مرتين في الدوري.

وغاب عن تشكيلة أبناء الرينة متوسط الميدان أووسو كوابينا بسبب الإبعاد، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى الفريق، الذي تقدم بهدف سجله اللاعب إياد خلايلة في الدقيقة 20.

ورغم تلقيه هدف التعادل في مطلع الشوط الثاني، فإن ذلك لم يؤثر على عزيمة اللاعبين، إذ عاد اللاعب خلايلة لإحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82.

وسيستضيف الفريق الريناوي في مباراته المقبلة نظيره النادي الرياضي أسدود يوم السبت المقبل، وهو يضع نصب عينيه ضمان البقاء بالدوري الأول لموسم إضافي، علمًا أنه يبتعد عن المركز الذي يضمن البقاء بفارق 9 نقاط.