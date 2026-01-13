لاعب من كفر قاسم ينتقل للعب في الدوري القطري

اللاعب أحمد طه من كفر قاسم ينتقل للعب مع فريق الوكرة بالدوري القطري، فيما عاد اللاعب أحمد عابد إلى فريقه الأم أخاء الناصرة بالدرجة الأولى،

انتقل الظهير الأيسر، أحمد طه، من مدينة كفر قاسم إلى صفوف فريق الوكرة القطري الذي ينافس ضمن الدوري الممتازة، وذلك بعد مفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا بين الطرفين، بفضل التفاهم بينهما.

وجاء انضمام اللاعب بعد تألقه مع فريق الدرجة الممتازة الوحدة كفر قاسم، وبالذات مع منتخب فلسطين الذي اختار الدفاع عن ألوانه، فكانت لمشاركاته خير تأثير على تعاقد الفريق القطري معه، من دون أن تقطع المفاوضات والاتصالات شوطا طويلا.

وبدورها، تمنت إدارة الفريق القسماوي النجاح والتقدم للاعب الذي نشأ في فريق بلدته، على أن يكون فريق الوكرة بداية طريقه للاحتراف في الخارج.

وفي سياق التعاقدات، فإن المهاجم المجرب أحمد عابد عاد إلى صفوف فريقه الأم أخاء الناصرة، بهدف مساعدته لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة.

وكان عابد قريبا جدا من الانضمام إلى الفريق النصراوي قبل 3 شهور، لكنه آثر حينها التوقيع مع هبوعيل عكا، لكنه لم يتأقلم معه فتركه بعد فترة وجيزة، علمًا بأنه قبل ذلك صعد إلى الدرجة العليا مع فريقي عيروني طبرية وهبوعيل تل أبيب على التوالي.