كأس الدولة: الوحدة كفر قاسم أمام مباراة بيتية بحثا عن تأهل آخر للعرب

وصل الوحدة كفر قاسم إلى الدور ثمن النهائي من الكأس برفقة فريق الدرجة العليا أبناء الرينة، الذي تأهل بالأمس إلى ربع النهائي بعد فوزه على هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف.

يستقبل فريق الدرجة الممتازة، الوحدة كفر قاسم، ضيفه من الدوري نفسه هبوعيل كفار سابا عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس على استاد "بات يام"، ضمن ختام الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الدولة.

ويدخل الفريق القسماوي المباراة بقيادة المدرب طالب طواطحة، بعد تغلبه في المرحلة الماضية على فريق حولون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتشهد المباراة المشاركة قبل الأخيرة لصانع الألعاب النصراوي نواف بزيع مع القسماويين، على أن تكون مباراته الأخيرة معه يوم الإثنين المقبل في الدوري أمام متصدر اللائحة مكابي بيتح تيكفا، إذ سينتقل إلى الأخير لمدة موسم ونصف مقابل حصول الوحدة كفر قاسم على 4 لاعبين منه على سبيل الإعارة، من بينهم اللاعبان أمير الطوري وأنس صرصور.

وبدورها، تمنت الإدارة القسماوية النجاح والتوفيق للاعب بزيع في مشواره مع فريقه الجديد، لكنها تأمل قبل ذلك أن يساهم بتأهل فريقها إلى الدور ربع النهائي من كأس الدولة.

وفي حال فوز الفريق القسماوي في مباراته المرتقبة، فإنه سيحصد بطاقة التأهل الثانية للعرب في كأس الدولة.