كأس الدولة: الوحدة كفر قاسم يحجز مقعدا ثانيا للعرب في ربع النهائي

لحق فريق الدرجة الممتازة، الوحدة كفر قاسم، بشقيقه فريق الدرجة العليا، أبناء الرينة، إلى الدور ربع النهائي من كأس الدولة، بعد فوزه في مباراته البيتية على هبوعيل كفار سابا بهدف مقابل لا شيء، ضمن ختام الدور ثمن النهائي.

ودخل الفريق القسماوي بقيادة المدرب طالب طواطحة، المباراة بشكل رائع، إذ أحرز المهاجم كريستيان إيجو الهدف الوحيد في الدقيقة 24، بعد سوء تفاهم بين دفاع الفريق الضيف وحارس المرمى رازي أبو حمدان.

وحافظ الفريق على هدفه الثمين حتى نهاية المباراة، رغم إبعاد لاعبه كارم عامر بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 88، إذ تمكن اللاعبون وحارس المرمى من الحفاظ على نظافة شباكهم وضمان التأهل.

وقال المدرب طالب طواطحة عقب المباراة "سعيد جدا بهذا الانتصار، إذ عمل اللاعبون وفق الخطة المرسومة، وهو بمثابة متابعة لمشوار النجاح في الدوري، ويجب أن تكون استمرارية في باقي المباريات".

المدرب طالب طواطحة

وأضاف "قدمنا الأداء المطلوب طيلة دقائق المباراة واستحق فريقنا الفوز بجدارة، والأنظار الآن تتجه نحو مباراة الدوري أمام متصدر اللائحة مكابي بيتح تيكفا يوم الإثنين المقبل، لأن لدينا مهام صعبة ويجب علينا النجاح فيها".

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مباراة خارجية للوحدة كفر قاسم أمام فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، فيما سيستضيف أبناء الرينة نظيره هبوعيل بئر السبع من الدوري نفسه.