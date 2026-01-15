مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات بالبلاد، والمقرر لها اعتبارا من مساء الخميس ولغاية يوم الإثنين، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة.

الدرجة العليا – الجولة 19:

السبت:

18:30 أبناء الرينة – النادي الرياضي أسدود (على استاد نوف هجليل)

19:30 أبناء سخنين – مكابي نتانيا (على استاد الدوحة)

الدرجة الممتازة – الجولة 19:

الإثنين:

19:00 الوحدة كفر قاسم – مكابي بيتح تيكفا (على ملعب "بات يام")

الدرجة الأولى – الجولة 16: (المنطقة الشمالية)

الجمعة:

10:30 هبوعيل طيرة الكرمل – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

12:40 مكابي نفيه شأنان – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب "آتوس" بحيفا)

13:00 شباب طمرة – هبوعيل بيت شان (على ملعب الأول)

13:00 عيروني نيشر – أبناء مصمص (على ملعب الأول)

13:00 هبوعيل باقة الغربية – هبوعيل مجدال هعيمك (على ملعب الأول)

14:00 مكابي عرب النجيدات – بلدي عرابة (على ملعب الأول)

السبت:

14:30 أخاء الناصرة – هبوعيل أم الفحم (على استاد عيلوط)

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية:

الجمعة:

12:45 شباب الطيرة – بيتار يفنة (على ملعب الخضيرة)

الدرجة الثانية – الجولة 17: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

11:00 هبوعيل جديدة المكر – أبناء أبو سنان (على ملعب البعنة)

11:00 شباب إبطن – الأخوة كفر مندا (على ملعب "كريات يام")

12:45 الأخوة شعب – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب الأول)

13:15 بيتار نهريا – أبناء البعنة (على ملعب الأول)

13:30 النادي الرياضي شفاعمرو – مكابي جديدة المكر (على ملعب الأول)

13:30 هبوعيل دير حنا – هبوعيل كفر سميع (على ملعب الأول)

14:15 أبناء المغار – هبوعيل عين ماهل (على ملعب البعنة)

السبت:

13:00 شباب كفر مندا – ممبع الجولان (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الخميس:

19:200 هبوعيل يافة الناصرة – النادي الرياضي نتانيا (على ملعب الأول)

20:45 شباب حيفا – شباب كفر كنا (على ملعب "آتوس")

الجمعة:

11:45 النادي الرياضي أور عكيفا – أخاء إكسال (على ملعب الأول)

13:15 أبناء عارة عرعرة – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب الأول)

14:00 نادي كرة قدم حيفا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب "آتوس")

14:15 النادي الرياضي المشهد – أبناء جت المثلث (على ملعب الأول)

السبت:

20:00 أبناء باقة الغربية – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

20:30 شباب يافا – بيتار تل أبيب (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:45 عميشاف بيتح تيكفا – الشعاع كفر قاسم (على ملعب الأول)

الأحد:

21:30 أبناء جلجولية – عيروني بيت دغان (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

السبت:

20:30 شباب أبو غوش – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 15: (منطقة الجليل الأعلى)

الجمعة:

13:30 هبوعيل حرفيش – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب جولس)

14:00 شباب سخنين – النادي الرياضي يركا (على ملعب الأول)

14:00 أبناء مجد الكروم – أبناء عكا (على ملعب الأول)

السبت:

14:00 النادي الرياضي كابول – النادي الرياضي البقيعة (على ملعب أبو سنان)

16:30 مكابي عرب العرامشة – الأهلي شعب (على ملعب نهريا)

20:45 النادي الرياضي بيت جن – هبوعيل فسوطة (على ملعب نهريا)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:30 هبوعيل عين السهلة – مكابي بركائي (على ملعب معاوية)

16:00 الأخوة الفريديس – الهلال أم الفحم (على ملعب جت المثلث)

السبت:

14:30 بيتار أم الفحم – الأخوة كفر قرع (على ملعب الأول)

16:30 بلدي برطعة – هبوعيل معاوية (على ملعب جت المثلث)

20:30 بلدي جت المثلث – بيتار برديس حنا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

10:30 بلدي كابول – مكابي عسفيا (على ملعب طمرة)

11:00 النادي الرياضي الكرمل – النادي الرياضي كفركما (على ملعب "آتوس")

13:30 النادي الرياضي كريات حايم – النهضة الناصرة (على ملعب الأول)

السبت:

19:45 شباب الناصرة – هبوعيل كريات حايم (على استاد عيلوط)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

الجمعة:

11:00 النادي الرياضي بئر يعقوب – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

19:30 شمشون أبناء الطيبة – النادي الرياضي رعنانا (على ملعب الأول)

الجمعة:

12:10 شباب قلنسوة – هبوعيل أورانيت (على ملعب الأول)

13:30 أبناء الطيرة – هشارون نتانيا (على ملعب الأول)

14:30 نبراس كفر قاسم – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول)

السبت:

21:30 مكابي أورانيت – بلدي قلنسوة (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الجمعة:

13:30 شباب رهط – بني يروحام (على ملعب الأول)

السبت:

19:00 هبوعيل كسيفة – بلدي حورة (على ملعب ديمونا)

20:00 النادي الرياضي ميتار – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)