أبناء سخنين يبحث عن استعادة الانتصارات وأبناء الرينة أمام مباراة قاع هامة

يستضيف فريق أبناء سخنين نظيره مكابي نتانيا، فيما يستقبل أبناء الرينة نظيره النادي الرياضي أسدود في مباراة قاع هامة، وذلك مساء السبت.

يبحث فريق أبناء سخنين عن بوصلة العودة إلى المسار الصحيح بعد خسارتين متتاليتين، عندما يستضيف نظيره مكابي نتانيا عند الساعة السابعة والنصف من مساء السبت على استاد "الدوحة"، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة العليا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت الخسارة الأخيرة في مباراته الخارجية أمام مكابي تل أبيب بهدف مقابل لا شيء، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر.

ويعود إلى تشكيلة الفريق السخنيني في المباراة الوشيكة، متوسط الميدان ماثيو أمين كودجو بعد إنهائه عقوبة الإيقاف.

وقال مدرب أبناء سخنين عشية المباراة "نعود إلى معقلنا وبدعم جماهيرنا بهدف استرداد عافيتنا لتحقيق الفوز. نريد العودة إلى المسار الصحيح بعد خسارتين متتاليتين".

وأضاف "لن نحيد عن مسارنا وأسلوب لعبنا، لأننا بذلك حققنا النجاح هذا الموسم، وكلي أمل وثقة أن نبقي النقاط الكاملة في ملعبنا البيتي".

وفي مباراة أخرى، يستضيف فريق أبناء الرينة نظيره النادي الرياضي أسدود في مباراة قاع هامة للأول عند الساعة السادسة والنصف من اليوم نفسه على استاد نوف هجليل.

ويخوض الفريق الريناوي المباراة متسلحا بمعنويات عالية بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس الدولة، بعد فوزه في المباراة الأخيرة على هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف.

ويتذيل الفريق ترتيب لائحة الدوري برصيد 7 نقاط فقط، وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن مركز البقاء.