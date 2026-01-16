نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.
الدرجة الأولى – الجولة 16: (المنطقة الشمالية)
هبوعيل طيرة الكرمل (1-1) شباب أم الفحم
مكابي نفيه شأنان (0-3) النادي الرياضي الطيرة
شباب طمرة (1-3) هبوعيل بيت شان
عيروني نيشر (1-3) أبناء مصمص
هبوعيل باقة الغربية (2-1) هبوعيل مجدال هعيمك
مكابي عرب النجيدات (0-0) بلدي عرابة
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
شباب الطيرة (0-1) بيتار يفنة
الدرجة الثانية – الجولة 17: (المنطقة الشمالية "أ")
هبوعيل جديدة المكر (4-0) أبناء أبو سنان
شباب إبطن (4-0) الأخوة كفر مندا
الأخوة شعب (3-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
بيتار نهريا (4-2) أبناء البعنة
النادي الرياضي شفاعمرو (2-4) مكابي جديدة المكر
هبوعيل دير حنا (1-0) هبوعيل كفر سميع
أبناء المغار (1-5) هبوعيل عين ماهل
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
هبوعيل يافة الناصرة (2-0) النادي الرياضي نتانيا
شباب حيفا (4-1) شباب كفر كنا
النادي الرياضي أور عكيفا (1-0) أخاء إكسال
أبناء عارة عرعرة (1-1) هبوعيل دالية الكرمل
نادي كرة قدم حيفا (0-0) النادي الرياضي الكبابير
النادي الرياضي المشهد (0-3) أبناء جت المثلث
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
شباب يافا (2-1) بيتار تل أبيب
عميشاف بيتح تيكفا (1-1) الشعاع كفر قاسم
الدرجة الثالثة – الجولة 15: (منطقة الجليل الأعلى)
هبوعيل حرفيش – مكابي معلوت ترشيحا (لم تجر)
شباب سخنين (0-2) النادي الرياضي يركا
أبناء مجد الكروم (4-0) أبناء عكا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
النادي الرياضي برديس حنا (1-0) هبوعيل غفعات أولغا
هبوعيل عين السهلة (2-0) مكابي بركائي
الأخوة الفريديس (5-1) الهلال أم الفحم
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
بلدي كابول (0-6) مكابي عسفيا
النادي الرياضي الكرمل (0-3) النادي الرياضي كفركما
النادي الرياضي كريات حايم (4-2) النهضة الناصرة
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
النادي الرياضي بئر يعكوف (2-1) أبناء عين نقوبا
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
شمشون أبناء الطيبة – النادي الرياضي رعنانا (لم تجر)
شباب قلنسوة (3-0) هبوعيل أورانيت
أبناء الطيرة (0-0) هشارون نتانيا
نبراس كفر قاسم (1-6) النادي الرياضي الطيبة
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
شباب رهط – بني يروحام (لم تجر)
