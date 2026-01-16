نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت في الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

الدرجة الأولى – الجولة 16: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل طيرة الكرمل (1-1) شباب أم الفحم

مكابي نفيه شأنان (0-3) النادي الرياضي الطيرة

شباب طمرة (1-3) هبوعيل بيت شان

عيروني نيشر (1-3) أبناء مصمص

هبوعيل باقة الغربية (2-1) هبوعيل مجدال هعيمك

مكابي عرب النجيدات (0-0) بلدي عرابة

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

شباب الطيرة (0-1) بيتار يفنة

الدرجة الثانية – الجولة 17: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل جديدة المكر (4-0) أبناء أبو سنان

شباب إبطن (4-0) الأخوة كفر مندا

الأخوة شعب (3-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

بيتار نهريا (4-2) أبناء البعنة

النادي الرياضي شفاعمرو (2-4) مكابي جديدة المكر

هبوعيل دير حنا (1-0) هبوعيل كفر سميع

أبناء المغار (1-5) هبوعيل عين ماهل

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

هبوعيل يافة الناصرة (2-0) النادي الرياضي نتانيا

شباب حيفا (4-1) شباب كفر كنا

النادي الرياضي أور عكيفا (1-0) أخاء إكسال

أبناء عارة عرعرة (1-1) هبوعيل دالية الكرمل

نادي كرة قدم حيفا (0-0) النادي الرياضي الكبابير

النادي الرياضي المشهد (0-3) أبناء جت المثلث

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

شباب يافا (2-1) بيتار تل أبيب

عميشاف بيتح تيكفا (1-1) الشعاع كفر قاسم

الدرجة الثالثة – الجولة 15: (منطقة الجليل الأعلى)

هبوعيل حرفيش – مكابي معلوت ترشيحا (لم تجر)

شباب سخنين (0-2) النادي الرياضي يركا

أبناء مجد الكروم (4-0) أبناء عكا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

النادي الرياضي برديس حنا (1-0) هبوعيل غفعات أولغا

هبوعيل عين السهلة (2-0) مكابي بركائي

الأخوة الفريديس (5-1) الهلال أم الفحم

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

بلدي كابول (0-6) مكابي عسفيا

النادي الرياضي الكرمل (0-3) النادي الرياضي كفركما

النادي الرياضي كريات حايم (4-2) النهضة الناصرة

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

النادي الرياضي بئر يعكوف (2-1) أبناء عين نقوبا

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

شمشون أبناء الطيبة – النادي الرياضي رعنانا (لم تجر)

شباب قلنسوة (3-0) هبوعيل أورانيت

أبناء الطيرة (0-0) هشارون نتانيا

نبراس كفر قاسم (1-6) النادي الرياضي الطيبة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

شباب رهط – بني يروحام (لم تجر)