أبناء سخنين يعود إلى الانتصارات وأبناء الرينة يفقد نقطتين هامتين

حقق فريق أبناء سخنين الفوز في مباراته البيتية أمام مكابي نتانيا، فيما أهدر فريق أبناء الرينة نقطتين هامتين بتعادله سلبيا أمام النادي الرياضي أسدود، وذلك ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الأول.

قلب فريق أبناء سخنين تأخره بهدف في مباراته البيتية أمام مكابي نتانيا إلى فوز ثمين بهدفين لصالحه، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور نحو 1500 مشجع.

وخرج الفريق السخنيني من الشوط الأول متأخرا بهدف سجله الفريق الخصم في الوقت بدل الضائع، لكن سرعان ما بدا مغايرا في مجريات الشوط الثاني، إذ نجح في قلب الموازين بعد أن تمكن اللاعب ألون أزوغي من معادلة النتيجة في الدقيقة 49 من صناعة اللاعب مصطفى شيخ يوسف، قبل أن يعود الأخير لإحراز هدف الفوز في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 26 نقطة، متقدمًا إلى المركز السابع تحت قيادة المدرب شارون ميمر.

وسيخوض أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام عيروني طبرية مساء يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة والنصف على استاد نوف هجليل.

أبناء الرينة يفقد نقطتين هامتين

وفي مباراة أخرى، تعادل متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة في مباراته البيتية أمام النادي الرياضي أسدود من دون أهداف، بحضور جمهور قليل لم يتجاوز 500 مشجع على استاد نوف هجليل، في لقاء قاع هام.

ولا تخدم هذه النتيجة الفريق الريناوي، مع أنه حصل على نقطة ورفع رصيده إلى ثماني نقاط عدا عن قطع مسلسل الخسارات، لكنه لم يحسن آماله كثيرًا في ضمان البقاء، فعلى الرغم من كونه قلص الفارق عن مركز النجاة إلى ثماني نقاط، إلا أن صاحبه لديه مباراة ناقصة.

وجاء مستوى المباراة متوسطًا وليس أكثر، مع أفضلية ريناوية في دقائق معينة، لكن من دون تسجيل أهداف، بعكس نجاحه الملحوظ ضمن مسابقة كأس الدولة.

وفي المباراة المقبلة يخرج الفريق الريناوي لملاقاة هبوعيل حيفا، مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد "سامي عوفر".