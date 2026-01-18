نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.
الدرجة العليا – الجولة 19:
أبناء الرينة (0-0) النادي الرياضي أسدود
أبناء سخنين (2-1) مكابي نتانيا
الدرجة الأولى – الجولة 16: (المنطقة الشمالية)
أخاء الناصرة (3-2) هبوعيل أم الفحم
الدرجة الثانية – الجولة 17: (المنطقة الشمالية "أ")
شباب كفر مندا (1-5) ممبع الجولان
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
أبناء باقة الغربية (2-0) هبوعيل رموت منشيه
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
شباب أبو غوش (2-1) هبوعيل شقيب السلام
الدرجة الثالثة – الجولة 15: (منطقة الجليل الأعلى)
النادي الرياضي كابول (2-0) النادي الرياضي البقيعة
مكابي عرب العرامشة (3-6) الأهلي شعب
النادي الرياضي بيت جن (5-0) هبوعيل فسوطة
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
بيتار أم الفحم (0-9) الأخوة كفر قرع
بلدي برطعة – هبوعيل معاوية (لم تجر)
بلدي جت المثلث (2-2) بيتار برديس حنا
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
شباب الناصرة (2-1) هبوعيل كريات حايم
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
مكابي أورانيت (1-9) بلدي قلنسوة
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
هبوعيل كسيفة (3-1) بلدي حورة
النادي الرياضي ميتار (1-4) هبوعيل رهط
