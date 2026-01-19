الدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يقتنص نقطة بتعادله أمام المتصدر

دخل الفريق القسماوي بقيادة المدرب طالب طواطحة، منتشيًا بعد تأهله للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الدولة عقب تغلبه على هبوعيل كفار سابا بهدف وحيد، ليضرب موعدًا مع فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، في مباراة ستجرى على ملعب الثاني.

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته البيتية، أمام متصدر اللائحة مكابي بيتح تيكفا من دون أهداف، والتي جرت على ملعب "بات يام"، ضمن ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.

ودخل الفريق القسماوي بقيادة المدرب طالب طواطحة، منتشيًا بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الدولة عقب تغلبه على هبوعيل كفار سابا بهدف وحيد، ليضرب موعدًا مع فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، في مباراة ستجرى على ملعب الثاني في الرابع من شباط/ فبراير المقبل.

وشهدت دقائق المباراة تقاربا في المستوى بين الطرفين، اللذين تبادلا الهجمات لكن من دون ترجمتها إلى أهداف.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لصانع الألعاب النصراوي نواف بزيع مع القسماويين، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق بيتح تيكفا نفسه، بعقد يمتد لموسم ونصف، ضمن صفقة تبادلية سيحصل بموجبها الفريق القسماوي على أربعة لاعبين على سبيل الإعارة، من بينهم أمير الطوري وأنس صرصور.

كما ضمت إدارة الوحدة كفر قاسم، صانع الألعاب ليدور كوهين، قادما من النادي الرياضي كريات يام، المتنافس في الدوري نفسه، علمًا بأنه لعب سابقًا في "دوري الأضواء" مع عدة فرق، وفي مقدمتها بيتار القدس.

وبهذا التعادل، رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 28 نقطة، وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، علما بأنه سيحل في مباراته المقبلة، ضيفا على بني يهودا تل أبيب، وذلك يوم الجمعة المقبل، عند الساعة الثالثة عصرا.