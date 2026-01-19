مباراة الطيرة وعرب النجيدات الثلاثاء: فريق يتطلع للصعود وآخر للهروب من القاع

يبحث النادي الرياضي الطيرة عن تعزيز موقعه في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، فيما يسعى فريق عرب النجيدات إلى الهروب من القاع.

يلتقي فريقا الطيرة وعرب النجيدات غدا الثلاثاء عند الساعة الثانية على ملعب الأول، في مباراة مؤجلة ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية بسبب أحوال الطقس حينها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويحتل الفريق الطيراوي مع المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي، المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وهو يتخلف بعشر نقاط عن الصدارة.

وانضم مؤخرا الجناح المجرب سليم عماش إلى الفريق الطيراوي قادما من هبوعيل باقة الغربية، ما يدل على النوايا الواضحة لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة.

وفاز النادي الرياضي الطيرة في مباراته الأخيرة على الوصيف مكابي نفيه شأنان بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع اللاعبين أحمد مصري (هدفان) وأحمد ربيع.

وقال مدرب الفريق، إن "فريقنا يعاني من عدم توازن في نتائجه، ونعمل على حل هذه المشكلة لتكون هنالك استمرارية ضد عرب النجيدات، وخصوصا أنه تنتظرنا مهمة صعبة أمام فريق جريح".

وأضاف أن "المنضم حديثًا سليم عماش يضاعف القوة الهجومية لدينا، والآن لدى فريقنا مشاكل إيجابية لتوفير فرص لعب للجميع، بهدف المنافسة في القمة، وبالنسبة للصدارة فالوقت مبكّر نسبيًا للتحدث عنها".

وفي المقابل، يحتل فريق عرب النجيدات بقيادة المدرب عيسى نجيدات المركز الرابع عشر، وهو يتقدم بفارق الأهداف فقط على الخط الأحمر.

وكان الفريق قد تعادل في مباراته الماضية أمام بلدي عرابة من دون أهداف.