الدرجة الأولى: الفريق الطيراوي يتقدم للمركز الثالث بفوز خارجي كبير

تقدم الفريق الطيراوي إلى المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة، فيما توقف رصيد فريق عرب النجيدات عند 9 نقاط وهو يتقدم على الخط الأحمر بفارق الأهداف فقط.

اكتسح النادي الرياضي الطيرة مضيفه فريق عرب النجيدات بستة أهداف مقابل هدف للأخير، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وكانت المباراة التي جرت على ملعب البعينة نجيدات من طرف واحد، سيطر خلالها الفريق المضيف طيلة دقائقها.

وسجل أهداف الفريق الطيراوي كل من الجناح المجرب سليم عماش (هدفان)، وأحمد مصري، وصالح صفية، وكريم بلعوم، ورياض عراقي، وفي المقابل سجل هدف فريق عرب النجيدات اللاعب محمود أبو أحمد.

وبهذا الفوز، تقدم النادي الرياضي الطيرة بقيادة المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي، إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 31 نقطة، وبات يتخلف بسبع نقاط فقط عن الصدارة، علمًا أنه سيواجه المتصدر فريق أخاء الناصرة في الجولة بعد المقبلة.

أما فريق عرب النجيدات بقيادة المدرب عيسى نجيدات، فقد توقف رصيده عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر ويتقدم بفارق الأهداف فقط على الخط الأحمر.

وسيستضيف الفريق الطيراوي في مباراته المقبلة والأولى ضمن مرحلة الإياب شباب أم الفحم يوم السبت المقبل، فيما سيحل فريق عرب النجيدات ضيفا على هبوعيل مجدال هعيمك يوم الجمعة المقبل.