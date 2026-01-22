مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات نهاية الأسبوع

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية بمختلف المناطق، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

تجرى في نهاية الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة.

ولن تشمل مباريات هذا الأسبوع فرق الدرجة الثالثة التي تمكث باستراحة، على أن تستأنف مبارياتها الأسبوع المقبل.

الدرجة العليا – الجولة 20:

السبت:

18:30 عيروني طبرية – أبناء سخنين (على استاد نوف هجليل)

18:30 هبوعيل حيفا – أبناء الرينة (على استاد "سامي عوفر" بحيفا)

الدرجة الممتازة – الجولة 20:

الجمعة:

15:00 بني يهودا تل أبيب – الوحدة كفر قاسم (على ملعب الأول)

الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)

الجمعة:

12:00 هبوعيل طيرة الكرمل – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)

13:20 هبوعيل أم الفحم – عيروني نيشر (على ملعب الأول)

السبت:

19:00 أبناء مصمص – شباب طمرة (على ملعب أم الفحم)

20:00 النادي الرياضي الطيرة – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

20:30 مكابي كريات آتا – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب عكا)

هبوعيل مجدال هعيمك – مكابي عرب النجيدات (تأجلت حتى إشعار آخر بسبب الإضراب)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

الجمعة:

12:30 مكابي كريات ملاخي – شباب الطيرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

12:00 ممبع الجولان – بيتار نهريا (على ملعب بقعاثا)

13:00 الأخوة كفر مندا – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)

13:45 هبوعيل دير حنا – أبناء المغار (على ملعب الأول)

14:00 هبوعيل عين ماهل – شباب إبطن (على ملعب الأول)

14:00 مكابي جديدة المكر – الأخوة شعب (على ملعب طمرة)

14:30 أبناء أبو سنان – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)

السبت:

14:00 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الجمعة:

11:00 النادي الرياضي نتانيا – نادي كرة قدم حيفا (على ملعب الأول)

12:30 أخاء إكسال – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب الأول)

13:00 النادي الرياضي أور عكيفا – النادي الرياضي المشهد (على ملعب الأول)

13:15 هبوعيل دالية الكرمل – النادي الرياضي طيرة الكرمل (على ملعب الأول)

14:15 بيتار حيفا – أبناء باقة الغربية (على ملعب "آتوس" بحيفا)

14:30 النادي الرياضي الكبابير – أبناء عارة عرعرة (على ملعب "آفي ران" بحيفا)

السبت:

14:30 شباب كفر كنا – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)

20:00 أبناء جت المثلث – شباب حيفا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الشعاع كفر قاسم (4-0) هكواح رمات غان

هبوعيل اللد (4-0) أبناء جلجولية

الجمعة:

12:30 عيروني بيت دغان – أبناء يافا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

هبوعيل شقيب السلام (0-4) نادي كرة قدم سديروت

الجمعة:

13:00 هبوعيل يروحام – شباب أبو غوش (على ملعب الأول)