نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

الدرجة الممتازة – الجولة 20:

بني يهودا تل أبيب (1-0) الوحدة كفر قاسم

الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل طيرة الكرمل (1-2) أخاء الناصرة

هبوعيل أم الفحم (1-2) عيروني نيشر

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

مكابي كريات ملاخي (2-1) شباب الطيرة

الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")

ممبع الجولان (0-4) بيتار نهريا

الأخوة كفر مندا (0-3) النادي الرياضي شفاعمرو

هبوعيل دير حنا (2-2) أبناء المغار

هبوعيل عين ماهل (0-1) شباب إبطن

أبناء أبو سنان (5-0) شباب كفر مندا

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي نتانيا (7-1) نادي كرة قدم حيفا

أخاء إكسال (1-0) هبوعيل رموت منشيه

النادي الرياضي أور عكيفا (2-0) النادي الرياضي المشهد

هبوعيل دالية الكرمل (0-4) النادي الرياضي طيرة الكرمل

بيتار حيفا (2-2) أبناء باقة الغربية

النادي الرياضي الكبابير (0-1) أبناء عارة عرعرة

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الشعاع كفر قاسم (4-0) هكوا حرمات غان

عيروني بيت دغان (2-1) شباب يافا

هبوعيل اللد (4-0) أبناء جلجولية

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

هبوعيل شقيب السلام (0-4) النادي الرياضي سديروت

هبوعيل يروحام (2-1) شباب أبو غوش