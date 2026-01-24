أبناء الرينة يحقق فوزا خارجيا هاما وأبناء سخنين يقع بفخ التعادل

حقق أبناء الرينة فوزا خارجيا في غاية الأهمية في صراعه على البقاء، فيما وقع أبناء سخنين بفخ التعادل بالوقت القاتل أمام عيروني طبرية بعد أن استحق الفوز.

تعادل فريق أبناء سخنين مساء السبت في مباراته الخارجية أمام عيروني طبرية بهدف لكل منهما على استاد نوف هجليل، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة العليا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء هذا التعادل بطعم الخسارة، إذ استحق الفريق السخنيني الفوز بعد سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، ورغم إصابة صانع ألعابه مصطفى شيخ يوسف في الدقيقة 30 ودخول جبير بشناق بديلا له، فإن مستوى اللاعبين استمر كما هو، مع هجمات كثيرة على مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 66 سجل المهاجم آرثور مارينيان هدف التقدم لأبناء سخنين، ليرسم البسمة على وجوه أنصار الفريق الذين لم يشجعوا طيلة 21 دقيقة من عمر المباراة، تعبيرا عن تضامنهم مع الإضراب العام في مدينتهم في ظل استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وفي الدقيقة 89 عرقل المدافع حسن الحلو أحد لاعبي الفريق الخصم، ليشير الحكم إلى النقطة البيضاء، ومنها سجل عيروني طبرية هدف التعادل.

وبهذا التعادل، رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 27 نقطة متقدما إلى المركز السادس تحت قيادة المدرب شارون ميمر، والذي يؤهل صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي.

وسيستضيف الفريق في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل القدس مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادس والنصف على استاد "الدوحة".

فوز خارجي هام لأبناء الرينة

حقق متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة، فوزا في غاية الأهمية بمباراته الخارجية أمام هبوعيل حيفا بهدف يتيم، ضمن الدوري نفسه.

وتألق لاعبو الرينة خلال مجريات المباراة، خصوصا في خط الدفاع بقيادة الحارس ليئور جليكليخ، إذ أحبطوا جميع محاولات الفريق الخصم، وقد حسم صانع ألعابه أنطونيو سيفر المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة، ليحقق أربع نقاط متتالية في آخر مباراتين، وبذلك قلص الفارق عن مركز البقاء إلى 8 نقاط.

وسيستضيف أبناء الرينة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل بئر السبع مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد نوف هجليل.