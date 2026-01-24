اللاعب مصطفى شيخ يوسف... صانع ألعاب مميز أثبت تألقه مع فريق أبناء سخنين

أثبت اللاعب مصطفى شيخ يوسف (صطوف) من الطيبة تألقه مع فريق أبناء سخنين بالدرجة العليا، وتحدث لـ"عرب 48" عن سر نجاحه خصوصا بعد مساهمته في فوز فريقه الأخير بعد صناعة هدف وإحراز آخر من ضربة حرة على طراز عالمي.

تحدث صانع الألعاب المميز مصطفى شيخ يوسف (صطوف) ابن مدينة الطيبة لـ"عرب 48"، عن سر نجاحه مع فريق الدرجة العليا أبناء سخنين الذي يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

تغطية متواصلة على قناة" موقع عرب 48" في "تليغرام"

وبرزت موهبة اللاعب منذ جيل صغير، إذ لعب مع عدة فرق في الدرجات الدنيا من بينها فريقه الأم الطيبة واللد وشفاعمرو، إلى أن جاءت فرصته الحقيقية في الموسم الماضي مع فريق الدرجة الممتازة هبوعيل كفار سابا، إذ سجل 10 أهداف معه، ما ساهم بتعاقد الفريق السخنيني معه.

واستهل حديثه بالقول "عندما يأتيك التوفيق من رب العالمين ثم رضا الوالدين، فإنك ستحقق النجاح لا محالة"، وجاءت أقواله بعد مساهمته في فوز الفريق البيتي الأخير على مكابي نتانيا بهدفين مقابل هدف، إذ تمكن من صناعة الهدف الأول ثم حسم المباراة بهدف من توقيعه من ضربة حرة متقنة سددها فوق الحائط البشري لتعانق الشباك في هدف من الطراز العالمي.

وذكر شيخ يوسف "لم أدخل في ضغوطات قبيل تنفيذ الضربة الحرة، إذ كنت في أعلى تركيزي وكامل الثقة في تنفيذها بأفضل شكل ممكن، والحمد لله أنني نفذتها بشكل ممتاز ضمنت تحقيق الفوز لفريقي"، وكعادته أهدى اللاعب الهدف لوالده المتوفى، وهو الهدف الشخصي الثاني له مع الفريق منذ بداية الموسم، عدا عن صناعة عدد من الأهداف لزملائه.

وأضاف "أتوكل دائما وأبدا على رب العالمين ورضا الوالدين، ولم أكن لأحقق هذا النجاح من دون دعم والدي رحمه الله، فما حققته بفضل دعمه لي على مدار سنوات طويلة، وها أنا أحقق حلمه باللعب في أعلى درجة بالبلاد. والدي كان أخي وصديقي الصدوق والمقرب مني في كل أمر، فكان يحمل سري وهمي، والأمر متبادل هنا، وهو أكبر داعم لي في مشواري الرياضي".

وتحدث عن تشبيهه باللاعب مهران راضي ابن قرية سولم من حيث المستوى داخل الملعب، بالقول "لي الشرف أن يتم تشبيهي بمهران راضي اللاعب المميز والمحترم داخل الملعب وخارجه، ورغم أنني لم أتحدث معه على الإطلاق، لكنني أكن له كل الاحترام والتقدير، فهو غني عن التعريف وفخر لنا جميعا، ولا ننسى تميزه بتحقيق 6 بطولات دوري متتالية".

وعن دور أنصار الفريق السخنيني في دعم مسيرة الفريق والاستعدادات للمباراة المقبلة أمام عيروني طبرية مساء السبت على استاد "نوف هجليل، أكد شيخ يوسف أن "جمهور أبناء سخنين هو جمهور المجتمع العربي برمته، لأن ما يمثل سخنين يمثلنا جميعا، والفضل الكبير في نجاح مسيرة الفريق يعود للأنصار ودعمهم المستمر، ونريد أن يتواصل ذلك أمام طبرية بهدف الحصول على كامل النقاط، لتعزيز فرصنا في الانخراط ضمن البلاي أوف العلوي، والأمر المؤكد أن الطاقم المهني حضرنا كما يجب لخوض غمار هذه المباراة".

ولم تكن بداية اللاعب مع أبناء سخنين مفروشة بالورود، إذ لم يحظ بفرص لعب لإثبات قدراته، لكن عندما اعتمد المدرب شارون ميمر عليه كانت النتائج مغايرة، وعلق على ذلك قائلا "لم أحصل على فرص لعب في أول 8 جولات بالدوري، عدا عن مسابقة كأس التوتو، لكنني تحليت بالصبر والاجتهاد في التدريبات، وعندما حصلت على فرصتي لم أفرط فيها أبدا، وأنا سعيد بكل دقيقة أحصل عليها لتمثيل أبناء سخنين، وأعد الجمهور ببذل أقصى مجهود ممكن في كل مشاركة".

وتابع شيخ يوسف "بدأت مشواري في الدرجات الدنيا، وكلي فخر أنني انطلقت من هناك، وتوفر لدي إيمان كامل بأنني سأصل إلى أعلى المستويات، وكل لاعب لا يؤمن بقدراته عليه أن يفتش عن مهنة أخرى، لأنه يجب أن تكون لديك طموحات وأهداف في كل مجال عمل حتى تصل إلى القمة".

وختم حديثه حول طموحاته بالقول "أنا سعيد جدا مع الفريق السخنيني، وأتمنى أن أحقق أعلى نجاح معه وأريد الاستمرار معه، فالأجواء أكثر من رائعة لدينا، ولست في عجلة من أمري للخطوة المقبلة، فما كتبه الله سيكون والحمد لله على كل حال".