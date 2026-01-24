نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية.
الدرجة العليا – الجولة 20:
عيروني طبرية (1-1) أبناء سخنين
هبوعيل حيفا (0-1) أبناء الرينة
الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)
أبناء مصمص (2-1) شباب طمرة
النادي الرياضي الطيرة (2-1) شباب أم الفحم
مكابي كريات آتا بياليك (1-0) هبوعيل باقة الغربية
الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")
أبناء البعنة (0-2) هبوعيل كفر سميع
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
أبناء جت المثلث (2-0) شباب حيفا
اقرأ/ي أيضًا | نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة
التعليقات