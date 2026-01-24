نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية لكرة القدم في الدرجات العليا والأولى والثانية التي جرت السبت.

جانب من جمهور أبناء سخنين في مباراة السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية.

الدرجة العليا – الجولة 20:

عيروني طبرية (1-1) أبناء سخنين

هبوعيل حيفا (0-1) أبناء الرينة

الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)

أبناء مصمص (2-1) شباب طمرة

النادي الرياضي الطيرة (2-1) شباب أم الفحم

مكابي كريات آتا بياليك (1-0) هبوعيل باقة الغربية

الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")

أبناء البعنة (0-2) هبوعيل كفر سميع

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

أبناء جت المثلث (2-0) شباب حيفا