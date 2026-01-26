فرق عربية تستأنف مبارياتها الإثنين والثلاثاء بعد تأجيلها بسبب الإضراب ضد الجريمة

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية المقررة الإثنين والثلاثاء مع مواعيدها والملاعب المستضيفة، بعد تأجيلها نهاية الأسبوع بسبب الإضراب العام في المجتمع العربي ضد استفحال الجريمة.

تجرى اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، عدة مباريات مؤجلة لفرق عربية ضمن دوري الدرجتين الأولى والثانية في البلاد.

وكانت هذه المباريات قد تأجلت يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الإضراب العام في المجتمع العربي تنديدا باستفحال الجريمة.

وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية الإثنين والثلاثاء، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة:

الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)

الإثنين:

20:00 هبوعيل مجدال هعيمك – مكابي عرب النجيدات (على ملعب الأول)

الثلاثاء:

21:00 بلدي عرابة – مكابي نفيه شأنان (على استاد "الدوحة" بسخنين)

الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")

الإثنين:

18:30 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب الأول)

الثلاثاء:

14:30 مكابي جديدة المكر – الأخوة شعب (على ملعب طمرة)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الإثنين:

16:00 شباب كفر كنا – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)