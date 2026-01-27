نتائج مباريات الفرق العربية المؤجلة ضمن الدرجتين الأولى والثانية

جرت الإثنين والثلاثاء مباريات كرة قدم مؤجلة بسبب الإضراب في المجتمع العربي رفضا لاستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية ضمن الدرجتين الأولى والثانية.
الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)
هبوعيل مجدال هعيمك (3-1) مكابي عرب النجيدات
- سجل لفريق عرب النجيدات اللاعب محمد شعبان
بلدي عرابة (3-1) مكابي نفيه شأنان
- سجل لفريق عرابة كل من اللاعبين محمد سباعنة ومحمد حسن وأمير نصار
الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (5-0) هبوعيل جديدة المكر
- سجل لفريق كوكب كل من اللاعبين محمد زيدان (هدفان) ومحمد عادل عزام (هدفان) ومحمود مناع
مكابي جديدة المكر (4-0) الأخوة شعب
- سجل لفريق جديدة المكر كل من اللاعبين محمد قدورة (هدفان) ومحمد عيشان وأسامة شعبان
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
شباب كفر كنا (1-0) هبوعيل يافة الناصرة
- سجل لفريق كفر كنا اللاعب محمد عواودة
