رياضة | رياضة محلية
27/01/2026 - 23:32

نتائج مباريات الفرق العربية المؤجلة ضمن الدرجتين الأولى والثانية

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت الإثنين والثلاثاء ضمن الدرجتين الأولى والثانية، بعد تأجيلها بسبب الإضراب في المجتمع العربي رفضا لاستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة.

نتائج مباريات الفرق العربية المؤجلة ضمن الدرجتين الأولى والثانية

لاعبو مكابي جديدة المكر يحتفلون بأحد الأهداف

جرت الإثنين والثلاثاء مباريات كرة قدم مؤجلة بسبب الإضراب في المجتمع العربي رفضا لاستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية ضمن الدرجتين الأولى والثانية.

الدرجة الأولى – الجولة 17: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل مجدال هعيمك (3-1) مكابي عرب النجيدات

  • سجل لفريق عرب النجيدات اللاعب محمد شعبان

بلدي عرابة (3-1) مكابي نفيه شأنان

  • سجل لفريق عرابة كل من اللاعبين محمد سباعنة ومحمد حسن وأمير نصار

الدرجة الثانية – الجولة 18: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (5-0) هبوعيل جديدة المكر

  • سجل لفريق كوكب كل من اللاعبين محمد زيدان (هدفان) ومحمد عادل عزام (هدفان) ومحمود مناع

مكابي جديدة المكر (4-0) الأخوة شعب

  • سجل لفريق جديدة المكر كل من اللاعبين محمد قدورة (هدفان) ومحمد عيشان وأسامة شعبان

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

شباب كفر كنا (1-0) هبوعيل يافة الناصرة

  • سجل لفريق كفر كنا اللاعب محمد عواودة
فرق عربية تستأنف مبارياتها الإثنين والثلاثاء بعد تأجيلها بسبب الإضراب ضد الجريمة
على صلة

فرق عربية تستأنف مبارياتها الإثنين والثلاثاء بعد تأجيلها بسبب الإضراب ضد الجريمة

مباريات الفرق العربية نتائج مباريات الفرق العربية نتائج مباريات الدرجة الأولى نتائج مباريات الدرجة الثانية

التعليقات