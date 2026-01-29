مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها

تجرى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.
الدرجة العليا – الجولة 21:
السبت:
17:30 أبناء الرينة – هبوعيل بئر السبع (على استاد نوف هجليل)
18:30 أبناء سخنين – هبوعيل القدس (على استاد الدوحة)
الدرجة الممتازة – الجولة 21:
الجمعة:
15:00 الوحدة كفر قاسم – هبوعيل العفولة (على استاد "بات يام")
الدرجة الأولى – الجولة 18: (المنطقة الشمالية)
الجمعة:
11:45 هبوعيل كرمئيل – أبناء مصمص (على ملعب الأول)
12:40 أخاء الناصرة – النادي الرياضي الطيرة (على استاد عيلوط)
13:15 مكابي عرب النجيدات – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)
14:00 شباب طمرة – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)
14:30 هبوعيل أم الفحم – بلدي عرابة (على ملعب الأول)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
السبت:
21:35 شباب الطيرة – هبوعيل هرتسليا (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثانية – الجولة 19: (المنطقة الشمالية "أ")
الجمعة:
10:30 شباب إبطن – أبناء المغار (على ملعب "كريات يام")
13:30 بيتار نهريا – أبناء أبو سنان (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل كفر سميع – ممبع الجولان (على ملعب الأول)
14:30 أبناء البعنة – هبوعيل دير حنا (على ملعب الأول)
السبت:
13:00 النادي الرياضي شفاعمرو – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)
13:15 الأخوة شعب – الأخوة كفر مندا (على ملعب الأول)
14:30 هبوعيل جديدة المكر – مكابي جديدة المكر (على ملعب البعنة)
16:00 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الخميس:
هبوعيل يافة الناصرة (2-2) أبناء جت المثلث (على ملعب الأول)
الجمعة:
11:00 نادي كرة قدم حيفا – شباب كفر كنا (على ملعب "آتوس" بحيفا)
11:00 النادي الرياضي طيرة الكرمل – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)
11:00 أخاء إكسال – بيتار حيفا (على ملعب الأول)
13:30 أبناء باقة الغربية – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب الأول)
13:30 أبناء عارة عرعرة – النادي الرياضي نتانيا (على ملعب الأول)
13:45 شباب حيفا – النادي الرياضي المشهد (على ملعب "آتوس")
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
هبوعيل محنيه يهودا (2-2) الشعاع كفر قاسم (على ملعب "بيتح تيكفا")
الجمعة:
12:30 شباب يافا – هبوعيل اللد (على ملعب الأول)
الأحد:
21:30 أبناء جلجولية – عيروني كفار يونا (على ملعب "بيتح تيكفا")
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
الخميس:
هبوعيل شقيب السلام (1-3) عيروني بيت شيمش
20:30 شباب أبو غوش – النادي الرياضي شيكون هميزراح (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة – الجولة 16: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
12:00 مكابي معلوت ترشيحا – النادي الرياضي البقيعة (على ملعب الأول)
السبت:
12:00 أبناء دير الأسد – النادي الرياضي يركا (على ملعب البعنة)
12:30 أبناء مجد الكروم – شباب سخنين (على ملعب الأول)
13:00 النادي الرياضي كابول – مكابي عرب العرامشة (على ملعب طمرة)
14:00 أبناء عكا – النادي الرياضي بيت جن (على ملعب "كريات يام")
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
13:00 هبوعيل غفعات أولغا – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الخضيرة)
13:00 بيتار برديس حنا – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الأول)
السبت:
13:00 الأخوة الفريديس – الأخوة كفر قرع (على ملعب جت المثلث)
13:20 الهلال أم الفحم – بلدي برطعة (على ملعب الأول)
15:00 هبوعيل معاوية – بلدي جت المثلث (على ملعب الأول)
19:40 مكابي بركائي – بيتار أم الفحم (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
الخميس:
21:15 بيتار كريات آتا – النهضة الناصرة (على ملعب الخضيرة)
الجمعة:
12:00 مكابي عسفيا – النادي الرياضي الكرمل (على ملعب الأول)
13:00 النادي الرياضي كفر كما – النادي الرياضي كريات حايم (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل كريات حايم – بلدي كابول (على ملعب الأول)
السبت:
12:30 النادي الرياضي دبورية – شباب الناصرة (على ملعب المشهد)
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
الإثنين:
20:00 بني الرملة – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
الخميس:
النادي الرياضي الطيبة (0-0) النادي الرياضي أريئيل
الجمعة:
12:45 شمشون أبناء الطيبة – بيتار بنيامين (على ملعب الأول)
14:45 بلدي قلنسوة – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)
السبت:
20:00 طوبروك نتانيا – شباب قلنسوة (على ملعب الأول)
20:15 هشارون نتانيا – نبراس كفر قاسم (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
الجمعة:
11:00 هبوعيل كسيفة – النادي الرياضي بئر السبع (على ملعب ديمونا)
11:00 نادي كرة قدم بئر السبع – بلدي حورة (على ملعب الأول)
14:15 شباب رهط – هبوعيل رهط (على ملعب المدينة)
