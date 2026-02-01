نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة العليا – الجولة 21:

أبناء الرينة (0-2) هبوعيل بئر السبع

أبناء سخنين (0-0) هبوعيل القدس

الدرجة الأولى – الجولة 18: (المنطقة الجنوبية)

شباب الطيرة (1-0) هبوعيل هرتسليا

الدرجة الثانية – الجولة 19: (المنطقة الشمالية "أ")

النادي الرياضي شفاعمرو (2-0) هبوعيل عين ماهل

الأخوة شعب (3-0) الأخوة كفر مندا

هبوعيل جديدة المكر (1-2) مكابي جديدة المكر

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء - شباب كفر مندا (توقفت)

الدرجة الثالثة – الجولة 16: (منطقة الجليل الأعلى)

أبناء دير الأسد (1-3) النادي الرياضي يركا

أبناء مجد الكروم (5-1) شباب سخنين

النادي الرياضي كابول (3-3) مكابي عرب العرامشة

أبناء عكا (3-2) النادي الرياضي بيت جن

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الأخوة الفريديس (1-3) الأخوة كفر قرع

الهلال أم الفحم (1-5) بلدي برطعة

هبوعيل معاوية (1-0) بلدي جت المثلث

مكابي بركائي (3-2) بيتار أم الفحم

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

النادي الرياضي دبورية (0-6) شباب الناصرة

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

طوبروك نتانيا (1-4) شباب قلنسوة

هشارون نتانيا (6-2) نبراس كفر قاسم

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

شباب رهط (1-3) هبوعيل رهط