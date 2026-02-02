الوحدة كفر قاسم يلاقي م. حيفا الثلاثاء بكأس الدولة: "نسعى لإحداث مفاجأة مدوية"

اللاعب عمري عامر: "عدا عن أن مثل هذه المباريات تشكل حافزا لكل لاعب لإثبات قدراته، ونحن نسعى إلى إحداث مفاجأة مدوية من شأنها رفع قيمة الفريق واللاعبين".

يبحث فريق الدرجة الممتازة، الوحدة كفر قاسم، عن استعادة توازنه في الدوري والخروج من الكبوة التي مر بها في المباريات الأربع الماضية بالدوري، بعد خسارته في 3 منها وتعادله بالأخيرة.

وكانت الخسارة الأخيرة في مباراته البيتية أمام هبوعيل العفولة بهدفين مقابل هدف أحرزه اللاعب أنس صرصور.

ويستعد الفريق القسماوي حاليا لمباراته المقبلة أمام فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء عند الساعة الثامنة على استاد "سامي عوفر"، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الدولة.

اللاعب عمري عامر

وقال قلب دفاع الفريق، عمري عامر، لـ"عرب 48"، إن "الفريق لا يعيش أفضل حالاته في الدوري، فيما أن لمباريات الكأس قوانين خاصة فيها، وكل فريق مؤهل للفوز على كل خصم يواجهه، بغض النظر عن فارق الدرجات".

وأضاف "عدا عن أن مثل هذه المباريات تشكل حافزا لكل لاعب لإثبات قدراته، ونحن نسعى إلى إحداث مفاجأة مدوية من شأنها رفع قيمة الفريق واللاعبين".

ودعا عامر مشجعي الفريق إلى مرافقته بالمباراة ودعم ومساندة اللاعبين أمام فريق يحظى بعاملي الأرض والجمهور.