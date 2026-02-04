آخر فريق عربي بالمسابقة: أبناء الرينة يودّع كأس الدولة

ودّع فريق أبناء الرينة المنافسة على كأس الدولة من الدور ربع النهائي، بعدما بقي كآخر فريق عربي في المسابقة غداة خروج فريق الدرجة الممتازة الوحدة كفر قاسم.

أنهى فريق الدرجة العليا أبناء الرينة مشواره في كأس الدولة، بعد خسارته مساء الأربعاء في مباراته البيتية أمام هبوعيل بئر السبع بثلاثة أهداف نظيفة.

وجرت أحداث المباراة على استاد نوف هجليل ضمن أحداث الدور ربع النهائي من المسابقة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وكان مستوى الفريق الريناوي أفضل نسبيا مما ظهر عليه في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الفريق نفسه (0-2) قبل عدة أيام، إلا أن ذلك لم يسعفه.

وأحرز الفريق الخصم الأهداف الثلاثة خلال الشوط الثاني، علمًا أن أداء الفريق المضيف كان أفضل في الشوط الأول.

وسيحل أبناء الرينة في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي تل أبيب مساء يوم الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الأول.

يشار إلى أن الفريق يتذيل ترتيب لائحة الدوري برصيد 11 نقطة، وهو يتأخر بفارق 8 نقاط عن المركز الذي يضمن البقاء.