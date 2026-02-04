أبناء الرينة يسعى لرد اعتباره أمام هـ. بئر السبع: "لن نلدغ منه مرتين متتاليتين"

بعد خسارته أمامه في المباراة الأخيرة بالدوري، يسعى أبناء الرينة لرد اعتباره عندما يستضيف هبوعيل بئر السبع مساء اليوم الأربعاء، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من كأس الدولة.

يستعد فريق أبناء الرينة لملاقاة هبوعيل بئر السبع مجددا مساء اليوم الأربعاء عند الساعة الثامنة على استاد "نوف هجليل"، لكن هذه المرة ضمن الدور ربع النهائي من كأس الدولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان الطرفان قد التقيا يوم السبت الماضي على نفس الملعب ضمن الدرجة العليا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدفين نظيفين.

وسيغيب عن تشكيلة الفريق الريناوي مور برامي، بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء في مباراة الدوري.

ويستعد الفريق المضيف لهذه المباراة وهو يعلم أن هناك قوانين خاصة في كأس الدولة مغايرة تماما للدوري، بدليل تألقه في هذه المسابقة وبلوغه الدور ربع النهائي، بعكس تعثره في الدوري والذي يتذيل فيه ترتيب اللائحة بفارق 8 نقاط عن المركز الذي يضمن البقاء.

ورغم المردود السيئ للفريق الريناوي في الدوري، إلا أن حارس المرمى ليئور جليكليخ يبلي بلاء حسنا، وهو يعد من نقاط الضوء في الفريق، ما جعله يحجز موقعا أساسيا على حساب الحارس غاد عاموس، الذي اضطر إلى مغادرة الفريق والانضمام لفريق هبوعيل تل أبيب.

المدرب عيد بربارة

وتحدث مدرب حراس المرمى بالفريق، عيد بربارة، عن ذلك لـ"عرب 48"، قائلا إن "جليكليخ من أفضل حراس المرمى في البلاد، ويقدم أكثر من المطلوب منه، إذ أنه يتدرب بجدية خلال التمارين وينتظره مستقبل باهر، وكلي أمل بأن يساهم ذلك ببقاء الفريق في الدوري".

وعن توقعاته للمباراة المرتقبة، قال إن "الفريق الخصم يضم خامات واعدة وعناصر تجربة وهو يتصدر الدوري عن جدارة واستحقاق، لكننا لن نلدغ منه مرتين متتاليتين، فالطاقم المهني بقيادة المدرب أدهم هادية يحضر الفريق جيدا وإذا نفذ اللاعبون التعليمات بحذافيرها سنفوز، إذ أننا نعمل ساعات إضافية حتى يقدم كل لاعب المستوى المطلوب منه".

وأكد بربارة أن "كأس الدولة له قوانين خاصة، ويمكن لكل فريق أن يواجه خصمه، بغض النظر عن المردود في الدوري"؛ مبديا تفاؤلا كبيرا بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.