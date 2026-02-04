الوحدة كفر قاسم يودّع المنافسة على كأس الدولة

خسر فريق الوحدة كفر قاسم خارجيا أمام مكابي حيفا ضمن الدور ربع النهائي من كأس الدولة، ليودع المنافسة على المسابقة ويوجه أنظاره نحو التركيز والعودة إلى مسار الانتصارات بالدوري.

ودع فريق الدرجة الممتازة، الوحدة كفر قاسم، المنافسة على كأس الدولة مساء الثلاثاء، بعد خسارته أمام فريق الدرجة العليا مكابي حيفا بهدفين مقابل لا شيء، بحضور الآلاف من المشجعين على استاد "سامي عوفر" ضمن الدور ربع النهائي.

وقبيل انطلاق المباراة قامت إدارة مكابي حيفا بتكريم مدرب الفريق القسماوي طالب طواطحة، الذي أمضى معظم مسيرته الكروية معه ونال بطولات عديدة بقميصه، حينما كان يلعب كمدافع أيسر.

وجاءت المباراة بأفضلية واضحة للفريق المضيف، إذ كان الأفضل والأخطر على المرمى من خلال تهديدات كثيرة على مرمى القسماويين، أسفرت إحداها عن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، وفي الرمق الأخير تمكن من مضاعفة النتيجة بهدف ثان، ليودع الفريق القسماوي المسابقة.

وقال المدرب طواطحة، إن لاعبيه قدموا ما هو مطلوب منهم وعلى قدر استطاعتهم، مشيرا إلى الفوارق الشاسعة بين الطرفين على المستويين المادي والمهني.

المدرب طالب طواطحة

وأضاف أن الأنظار تتجه نحو العودة إلى المسار الصحيح في الدوري، من أجل تعويض المردود غير المشجع في الآونة الأخيرة.

وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رعنانا مساء يوم الإثنين المقبل عند الساعة السابعة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدرجة الممتازة.