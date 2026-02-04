جدول مباريات الفرق العربية ضمن كافة الدرجات في البلاد

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات الفرق العربية في الدرجتين العليا والممتازة والدرجات الدنيا، مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

تجرى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية في الدرجتين العليا والممتازة والدرجات الدنيا مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.

الدرجة العليا – الجولة 22:

السبت:

18:30 أبناء سخنين – هبوعيل بيتح تيكفا (على ملعب الأول)

الإثنين:

20:00 مكابي تل أبيب – أبناء الرينة (على ملعب الأول)

الدرجة الممتازة – الجولة 20:

الإثنين:

19:00 هبوعيل رعنانا – الوحدة كفر قاسم (على استاد "رمات غان")

الدرجة الأولى – الجولة 19: (المنطقة الشمالية)

الخميس:

19:00 هبوعيل أم الفحم – هبوعيل كرمئيل (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:30 هبوعيل طيرة الكرمل – شباب طمرة (على ملعب الأول)

12:30 أبناء مصمص – هبوعيل بيت شان (على استاد "السلام" بأم الفحم)

12:45 النادي الرياضي الطيرة – عيروني نيشر (على ملعب اللد)

13:00 هبوعيل مجدال هعيمك – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)

13:15 هبوعيل باقة الغربية – مكابي نفيه شأنان (على ملعب الأول)

13:20 مكابي عرب النجيدات – مكابي كريات آتا بياليك (على ملعب الأول)

14:00 بلدي عرابة – أخاء الناصرة (على استاد "الدوحة")

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

الجمعة:

13:20 مكابي أسدود – شباب الطيرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 20: (المنطقة الشمالية "أ")

الجمعة:

13:45 هبوعيل دير حنا – شباب إبطن (على ملعب الأول)

14:30 أبناء المغار – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب البعنة)

14:30 الأخوة كفر مندا – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب الأول)

14:30 هبوعيل كفر سميع – أبناء أبو سنان (على ملعب الأول)

14:30 مكابي جديدة المكر – شباب كفر مندا (على ملعب طمرة)

15:00 ممبع الجولان – أبناء البعنة (على ملعب بقعاثا)

السبت:

12:30 هبوعيل عين ماهل – الأخوة شعب (على ملعب الأول)

20:30 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – بيتار نهريا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الجمعة:

11:00 النادي الرياضي الكبابير – أبناء باقة الغربية (على ملعب "آتوس" بحيفا)

12:30 أخاء إكسال – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب الأول)

13:30 النادي الرياضي أور عكيفا – شباب حيفا (على ملعب الأول)

14:00 النادي الرياضي المشهد – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)

14:00 شباب كفر كنا – أبناء عارة عرعرة (على ملعب الأول)

14:00 أبناء جت المثلث – نادي كرة قدم حيفا (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

19:00 عيروني كفار يونا – شباب يافا (على ملعب الأول)

الجمعة:

11:30 بيتار رمات غان – الشعاع كفر قاسم (على ملعب الأول)

السبت:

20:45 بيتار كفار سابا – أبناء جلجولية (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

20:00 النادي الرياضي أشكلون – شباب أبو غوش (على ملعب الأول)

الجمعة:

12:00 هبوعيل يروحام – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 17: (منطقة الجليل الأعلى)

الخميس:

20:00 مكابي عرب العرامشة – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب نهريا)

الجمعة:

14:45 شباب سخنين – أبناء دير الأسد (على ملعب الأول)

السبت:

13:15 الأهلي شعب – النادي الرياضي يركا (على ملعب الأول)

14:30 النادي الرياضي البقيعة – هبوعيل فسوطة (على ملعب الأول)

19:00 النادي الرياضي بيت جن – أبناء مجد الكروم (على ملعب نهريا)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:30 هبوعيل عين السهلة – النادي الرياضي برديس حنا (على ملعب معاوية)

السبت:

14:40 هبوعيل جسر الزرقاء – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)

15:00 بلدي برطعة – الأخوة كفر قرع (على ملعب معاوية)

16:30 بلدي جت المثلث – الهلال أم الفحم (على ملعب الأول)

21:00 الأخوة الفريديس – مكابي بركائي (على ملعب جت المثلث)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

الجمعة:

13:30 بيتار كريات آتا – النادي الرياضي كفر كما (على ملعب الخضيرة)

14:00 النادي الرياضي كريات حايم – مكابي عسفيا (على ملعب الأول)

السبت:

10:45 النادي الرياضي كابول – النادي الرياضي دبورية (على ملعب طمرة)

15:30 هبوعيل كفر مصر – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب معاوية)

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

الجمعة:

14:45 أبناء عين نقوبا – النادي الرياضي اللد (على ملعب أبو غوش)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

20:00 أبناء الطيرة – هبوعيل أورانيت (على ملعب الأول)

20:15 بلدي قلنسوة – نبراس كفر قاسم (على ملعب الأول)

21:30 بيتار بنيامين – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب "بيتح تيكفا")

الجمعة:

12:00 هبوعيل برديسيا – شمشون أبناء الطيبة (على ملعب الأول)

13:30 شباب قلنسوة – النادي الرياضي رعنانا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

الخميس:

20:00 مكابي أشكلون – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)

الجمعة:

13:30 هبوعيل رهط – النادي الرياضي بئر السبع (على ملعب الأول)

السبت:

19:45 بلدي حورة – بني يروحام (على ملعب "ديمونا")

20:15 النادي الرياضي بئر السبع – شباب رهط (على ملعب الأول)