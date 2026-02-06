الدرجة الأولى: الأخاء يهدر نقطتين ثمينتين وفريق الطيرة يتعثر في سباق القمة

أهدر المتصدر فريق أخاء الناصرة نقطتين هامتين بعد تعادله خارجيا، فيما تعثر النادي الرياضي الطيرة بعد خسارته ليتوسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط في قمة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وسع المتصدر فريق أخاء الناصرة الفارق عن أقرب مطارديه النادي الرياضي الطيرة إلى خمس نقاط، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ورغم تعادل النصراويين بشق الأنفس أمام فريق بلدي عرابة بهدفين لكليهما، إلا أنه استغل عدم حصول الطيراويين على نقاط.

وتأخر النصراويون بهدف أحرزه اللاعب عدي شلاعطة بعد مرور عشر دقائق على بداية المباراة، ثم بعد مرور 3 دقائق فقط أدرك اللاعب حمزة مواسي هدف التعادل. وخلال مجريات الشوط الثاني أعاد اللاعب وسيم بدارنة التفوق للعرابيين في الدقيقة 68، وبعد ذلك أنقذ اللاعب أحمد عابد فريقه من الخسارة بإدراك هدف التعادل في الدقيقة 90+8.

وطلب كابتن الفريق النصراوي، أمجد سليمان، من جمهور الفريق عقب المباراة بعدم ممارسة الضغط على اللاعبين، موضحًا أن كل فريق يمر بفترة غير جيدة، حتى لو كان ريال مدريد أو برشلونة؛ وذلك بعد أن لم يفز الفريق في مباراتيه الأخيرتين وجمع فيهما نقطة وحيدة.

وحث أنصار الفريق على التشجيع الإيجابي والامتناع عن الضغط على اللاعبين، حتى يحقق الأخاء مبتغاه بالصعود إلى الدرجة الممتازة.

خسارة للنادي الرياضي الطيرة

خسر النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية أمام عيروني نيشر بهدفين نظيفين التي جرت على ملعب اللد، بسبب إبعاده عن ملعبه البيتي إثر الأحداث التي رافقت مباراته أمام شباب أم الفحم.

ولم يقدم تلامذة المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي المستوى المطلوب منهم، وأضاعوا فرصة ذهبية لتقليص فارق النقاط عن الصدارة.

فوز كبير لهبوعيل باقة الغربية

ضرب هبوعيل باقة الغربية ضيفه مكابي نفيه شأنان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وتألق اللاعب فراس تلحمي مع هدفين لصالح تلامذة المدرب محمد عوضي والمدير المهني حسن فدعوس، وأضاف غاي كلاين وعطا عدوي الهدفين الثالث والرابع، بينما سجل لفريق نفيه شأنان المهاجم النصراوي والوافد الجديد إليه ياسر أبو ناصر.

أبناء مصمص يهدر فوزا محققا

أهدر فريق أبناء مصمص فوزًا مؤكدًا وخسر أمام هبوعيل بيت شان، بعدما أضاع اللاعبان دانيال أبو سعدة وشادي مصاروة ركلتي جزاء، كما بينما أبعد زميلهما اللاعب محمد جبارين بالبطاقة الحمراء.

وتمكن الفريق الخصم من استغلال الفرصة الأخيرة في المباراة وفي الرمق الأخير ليسجل هدف الفوز، لتكون الخسارة الأولى لفريق مصمص في عهد المدرب الجديد أدهم زعبي بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

فوز لشباب طمرة

تغلب شباب طمرة على هبوعيل طيرة الكرمل بهدفين نظيفين، أحرزهما اللاعبان راني حمزة وخالد عواد، ليدفع هذا الفوز تلامذة المدرب موسى ذياب نحو بر الأمان، بعد انضمام عنصر التجربة اللاعب مروان كبها إلى صفوفه.

خسارة لشباب أم الفحم وتعادل لعرب النجيدات

خسر شباب أم الفحم أمام مضيفه هبوعيل مجدال هعيمك بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزه اللاعب يونس جبارين.

وفي مباراة أخرى، افترق فريقا مكابي عرب النجيدات ومكابي كريات آتا بياليك من دون أهداف، وسط محاولات عرب الأول للبقاء في الدوري.

فوز ثمين لشباب الطيرة وهبوعيل أم الفحم ينعش آماله بالبقاء

وضمن المنطقة الجنوبية، فاز شباب الطيرة في مباراته الخارجية على مكابي أسدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، إذ أحرز لصالح تلامذة المدرب عمار سلمان كل من اللاعبين أور أشكولي وهايفورد أدجي وجال كاتابي، ليستمر في التمركز بين فرق المقدمة ومضاعفة آماله باللعب ضمن اختبارات الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة.

وفي بداية هذه الجولة الخميس، تغلب متذيل اللائحة هبوعيل أم الفحم على هبوعيل كرمئيل بهدف وحيد أحرزه اللاعب مجد خوري، ليرفع الفريق الفحماوي رصيده إلى عشر نقاط، وبات يتأخر بأربع نقاط فقط عن المركز الرابع عشر، والذي يقود صاحبه للعب اختبارات البقاء.