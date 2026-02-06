نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت الجمعة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الأولى – الجولة 19: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل أم الفحم (1-0) هبوعيل كرمئيل

هبوعيل طيرة الكرمل (0-2) شباب طمرة

أبناء مصمص (0-1) هبوعيل بيت شان

النادي الرياضي الطيرة (0-2) عيروني نيشر

هبوعيل مجدال هعيمك (3-1) شباب أم الفحم

هبوعيل باقة الغربية (4-1) مكابي نفيه شأنان

مكابي عرب النجيدات (0-0) مكابي كريات آتا

بلدي عرابة (2-2) أخاء الناصرة

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

مكابي أسدود (0-3) شباب الطيرة

الدرجة الثانية – الجولة 20: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل دير حنا (1-0) شباب إبطن

أبناء المغار (0-0) النادي الرياضي شفاعمرو

الأخوة كفر مندا (1-1) هبوعيل جديدة المكر

هبوعيل كفر سميع (2-0) أبناء أبو سنان

ممبع الجولان (2-0) أبناء البعنة

مكابي جديدة المكر – شباب كفر مندا (لم تجر لعدم حضور الأخير)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي الكبابير (1-2) أبناء باقة الغربية

أخاء إكسال (0-0) هبوعيل دالية الكرمل

النادي الرياضي أور عكيفا (2-1) شباب حيفا

شباب كفر كنا (2-2) أبناء عارة عرعرة

أبناء جت المثلث (4-1) نادي كرة قدم حيفا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

عيروني كفار يونا (3-0) شباب يافا

بيتار رمات غان (2-2) الشعاع كفر قاسم

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

عيروني أشكلون (4-0) شباب أبو غوش

هبوعيل يروحام – هبوعيل شقيب السلام (لم تجر)

الدرجة الثالثة – الجولة 17: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي عرب العرامشة (0-7) مكابي معلوت ترشيحا

شباب سخنين (3-4) أبناء دير الأسد

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل عين السهلة (0-1) النادي الرياضي برديس حنا

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

بيتار كريات آتا (0-3) النادي الرياضي كفركما

النادي الرياضي كريات حايم (2-3) مكابي عسفيا

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

أبناء عين نقوبا (2-1) النادي الرياضي اللد

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

أبناء الطيرة (6-0) هبوعيل أورانيت

بلدي قلنسوة (3-0) نبراس كفر قاسم

بيتار بنيامين (0-9) النادي الرياضي الطيبة

هبوعيل برديسيا (9-1) شمشون أبناء الطيبة

شباب قلنسوة (9-1) النادي الرياضي رعنانا

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

مكابي أشكلون (0-2) هبوعيل كسيفة

هبوعيل رهط (1-1) النادي الرياضي بئر السبع