أبناء سخنين يخسر في ملعبه ويبتعد عن البلاي أوف العلوي

فرط أبناء سخنين بفرصة العودة والانخراط في البلاي أوف العلوي بعد خسارته أمام هبوعيل بيتح تيكفا بهدفين مقابل هدف، ليبتعد عنه بهذه الخسارة بفارق 4 نقاط مع تبقي أربع جولات على نهاية مرحلة الإياب.

تلقى فريق أبناء سخنين خسارة بيتية في مباراته أمام هبوعيل بيتح تيكفا الذي يتقدم عليه بمركز في اللائحة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" وسط حضور نحو ألفي مشجع.

وتأتي هذه الخسارة بعد تعادلين متتاليين، إذ أن الفريق لم يتذوق طعم الفوز في المباريات الثلاث الأخير، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

وبات يتأخر الفريق السخنيني عن المركز الذي يؤهل صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي بأربع نقاط، مع تبقي 4 مباريات على نهاية مرحلة الإياب، لتتضاءل آماله وطموحاته.

وتأخر أصحاب الأرض مع نهاية الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني أدرك اللاعب أحمد سلمان هدف التعادل من ركلة جزاء، إلا أن الفرحة بالهدف لم تدم سوى 4 دقائق فقط، بعدما عاد الفريق الخصم لإحراز هدفه الثاني وبقي متفوقا حتى صافرة النهاية.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي حيفا يوم الأحد بعد المقبل عند الساعة 20:15 مساء على استاد "سامي عوفر" بحيفا.