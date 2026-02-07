نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والثانية والثالثة.
الدرجة العليا – الجولة 22:
أبناء سخنين (1-2) هبوعيل بيتح تيكفا
الدرجة الثانية – الجولة 20: (المنطقة الشمالية "أ")
هبوعيل عين ماهل (1-2) الأخوة شعب
هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-2) بيتار نهريا
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
النادي الرياضي المشهد (3-1) هبوعيل يافة الناصرة
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
بيتار كفار سابا (0-2) أبناء جلجولية
الدرجة الثالثة – الجولة 17: (منطقة الجليل الأعلى)
الأهلي شعب (0-3) النادي الرياضي يركا
النادي الرياضي البقيعة (6-1) هبوعيل فسوطة
النادي الرياضي بيت جن (0-4) أبناء مجد الكروم
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
هبوعيل جسر الزرقاء (2-1) هبوعيل معاوية
بلدي برطعة (1-3) الأخوة كفر قرع
بلدي جت المثلث (4-4) الهلال أم الفحم
الأخوة الفريديس (0-2) مكابي بركائي
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
النادي الرياضي كابول (0-2) النادي الرياضي دبورية
هبوعيل كفر مصر (1-0) أتلتيكو شفاعمرو
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
بلدي حورة (10-0) بني يروحام
