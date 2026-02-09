خسارة لأبناء الرينة بالعليا وتعادل للوحدة كفر قاسم بالممتازة

خسر فريق أبناء الرينة مباراته الخارجية أمام مكابي تل أبيب برباعية مقابل لا شيء بالدرجة العليا، فيما تعادل الوحدة كفر قاسم خارجيا أمام هبوعيل رعنانا بهدف لكل منهما بالدرجة الممتازة.

تعرض متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة لخسارة قاسية في مباراته الخارجية أمام مكابي تل أبيب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة العليا.

وتأخر الفريق الريناوي مع نهاية الشوط الأول بهدف أحرزه المهاجم سيد أبو فرخ ابن باقة الغربية من ضربة جزاء إثر مخالفة ارتكبها حارس مرمى الأول.

وعند مطلع الشوط الثاني سدد اللاعب محمد شكر كرة قوية ارتطمت بقائم مرمى مكابي تل أبيب، وكاد من خلالها أن يدرك هدف التعادل غير أن الكرة لم تبتسم للفريق الضيف.

وبعد ذلك صنع اللاعب أبو فرخ هدفين آخرين لفريقه، قبيل أن يتم استبداله، وبعد ذلك أضاف فريقه المضيف الهدف الرابع في مرمى أبناء الرينة.

ولا تخدم هذه الخسارة مصالح الفريق الريناوي ضمن مساعيه للبقاء في الدوري الأول، علمًا أنه يتأخر بتسع نقاط عن المركز الذي يضمن لصاحبه البقاء.

وسيستضيف أبناء الرينة في مباراته المقبلة نظيره مكابي نتانيا على استاد نوف هجليل، وذلك يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء.

تعادل للوحدة كفر قاسم بالدرجة الممتازة

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رعنانا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وتأخر الفريق القسماوي بهدف في الدقيقة 63، قبل أن يتمكن اللاعب ليئام شاحر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 76.

يشار إلى أن اللاعب أنس دبور رحل عن الوحدة كفر قاسم لصالح فريق هبوعيل نوف هجليل، فيما انضم اللاعب باسل شعبان بدلا منه.

وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 29 نقطة، وقد جمع نقطتين فقط خلال مبارياته الأربع الماضية وهو يحتل المركز الثامن.

وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل نوف هجليل على استاد "بات يام" يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا.