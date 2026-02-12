مع مواعيدها والملاعب المستضيفة: مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات بالبلاد

تجرى نهاية الأسبوع مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والممتازة والدنيا مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.
الدرجة العليا – الجولة 23:
السبت:
18:30 أبناء الرينة – مكابي نتانيا (على استاد نوف هجليل)
الأحد:
20:15 مكابي حيفا – أبناء سخنين (على ملعب الأول)
الدرجة الممتازة – الجولة 23:
الجمعة:
15:00 الوحدة كفر قاسم – هبوعيل نوف هجليل (على ملعب "بات يام")
الدرجة الأولى – الجولة 20: (المنطقة الشمالية)
الخميس:
مكابي كريات آتا (0-2) أبناء مصمص
هبوعيل أم الفحم (2-3) هبوعيل بيت شان
الجمعة:
12:40 أخاء الناصرة – هبوعيل مجدال هعيمك (على استاد عيلوط)
12:45 شباب أم الفحم – هبوعيل باقة الغربية (على ملعب الأول)
13:15 شباب طمرة – النادي الرياضي الطيرة (على ملعب الأول)
13:45 عيروني نيشر – بلدي عرابة (على ملعب الأول)
14:00 مكابي نفيه شأنان – مكابي عرب النجيدات (على ملعب "آتوس" بحيفا)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
الجمعة:
13:15 شباب الطيرة – النادي الرياضي القدس (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثانية – الجولة 21: (المنطقة الشمالية "أ")
النادي الرياضي شفاعمرو (2-5) شباب إبطن
الجمعة:
13:00 ممبع اللجولان – هبوعيل دير حنا (على ملعب بقعاثا)
14:30 أبناء البعنة – أبناء أبو سنان (على ملعب الأول)
15:00 الأخوة شعب – أبناء المغار (على ملعب الأول)
السبت:
14:00 هبوعيل جديدة المكر – هبوعيل عين ماهل (على ملعب الأول)
14:00 هبوعيل كفر سميع – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب الأول)
20:00 بيتار نهريا – مكابي جديدة المكر (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الخميس:
هبوعيل يافة الناصرة (0-4) شباب حيفا
21:00 النادي الرياضي طيرة الكرمل – شباب كفر كنا (على ملعب الخضيرة)
الجمعة:
10:45 نادي كرة قدم حيفا – النادي الرياضي المشهد (على ملعب "آتوس")
13:00 أخاء إكسال – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)
13:15 هبوعيل رموت منشيه – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب الأول)
13:15 أبناء باقة الغربية – النادي الرياضي نتانيا (على ملعب الأول)
14:30 أبناء عارة عرعرة – أبناء جت المثلث (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الخميس:
20:30 الشعاع كفر قاسم – بيتار بيتح تيكفا (على ملعب الأول)
20:30 شباب يافا – بيتار كفار سابا (على ملعب الأول)
السبت:
19:30 أبناء جلجولية – هبوعيل هود هشارون (على ملعب "بيتح تيكفا")
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
هبوعيل شقيب السلام (2-4) النادي الرياضي شيكون هميزراح
الدرجة الثالثة – الجولة 18: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
14:00 النادي الرياضي كابول – النادي الرياضي يركا (على ملعب كوكب أبو الهيجاء)
السبت:
12:30 هبوعيل فسوطة – مكابي عرب العرامشة (على ملعب البعنة)
13:00 النادي الرياضي بيت جن – شباب سخنين (على ملعب "نهريا")
13:30 الأهلي شعب – أبناء دير الأسد (على ملعب الأول)
15:00 أبناء عكا – النادي الرياضي البقيعة (على ملعب "كريات يام")
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
11:00 النادي الرياضي برديس حنا – بيتار أم الفحم (على ملعب الأول)
13:30 الأخوة الفريديس – هبوعيل غفعات أولغا (على ملعب جت المثلث)
السبت:
13:30 هبوعيل معاوية – بيتار برديس حنا (على ملعب الأول)
14:30 الهلال أم الفحم – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الأول)
14:40 الأخوة كفر قرع – بلدي جت المثلث (على ملعب الأول)
21:00 مكابي بركائي – بلدي برطعة (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
الجمعة:
11:30 النادي الرياضي دبورية – النادي الرياضي الكرمل (على ملعب معاوية)
14:00 مكابي عسفيا – بيتار كريات آتا (على ملعب الأول)
19:00 شباب الناصرة – هبوعيل كفر مصر (على استاد عيلوط)
السبت:
18:00 النهضة الناصرة – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب استاد عيلوط)
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
الجمعة:
13:00 سكتسيا نس تسيونا – أبناء عين نقوبا (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
الخميس:
شمشون أبناء الطيبة (1-0) شباب قلنسوة
20:20 بلدي قلنسوة – النادي الرياضي أريئيل (على ملعب الأول)
الجمعة:
11:15 هبوعيل أورانيت – نبراس كفر قاسم (على ملعب الأول)
السبت:
20:00 هشارون نتانيا – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول)
20:00 طوبروك نتانيا – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
الجمعة:
12:15 هبوعيل كسيفة – بني يروحام (على ملعب "ديمونا")
14:00 هبوعيل رهط – النادي الرياضي ميتار (على ملعب الأول)
14:30 شباب رهط – بلدي حورة (على ملعب الأول)
