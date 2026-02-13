م. جديدة المكر يلاقي المتصدر من نهريا في صراع الصعود: "مباراة لا تقبل القسمة على اثنين"

يستعد فريق مكابي جديدة المكر لمباراة القمة أمام المتصدر من نهريا بينما يتصارعان على الصعود إلى الدرجة الأولى، وأكد مدرب الأول أن "هذه أم المعارك ومباراة عن مجهود موسم كامل ولا تقبل القسمة على اثنين".

"هذه أم المعارك ومباراة عن مجهود موسم كامل ولا تقبل القسمة على اثنين"؛ هكذا وصف مدرب مكابي جديدة المكر، مهدي واكد، مباراة فريقه الوشيكة أمام متصدر اللائحة بيتار نهريا والمقرر لها مساء السبت في تمام الساعة الثامنة على ملعب الثاني، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق من جديدة المكر مركز الوصيف وهو يتأخر بسبع نقاط عن الصدارة، لكن له مباراة أقل، إذ لم يخض مباراته الماضية أمام شباب كفر مندا بسبب عدم حضور الأخير ويبدو أنه في طريقه للتفكك.

وقال المدرب واكد في حديث لـ"عرب 48"، إن "فريقنا ممتاز ويعتبر من أقوى المنافسين لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الأولى، بدليل أننا الفريق الوحيد الذي لم يخسر على الإطلاق منذ بداية الموسم".

المدرب مهدي واكد

وأضاف "أتابع الدوري كله وشاهدت معظم مباريات فريق نهريا وأعرف مواطن ضعفه ونحن جاهزون لكل خطة لعب سيلعبها أمامنا".

وأكد المدرب واكد، أن "فريق جديدة المكر سيلعب بطريقته المعهودة بغية إحراز الفوز، ولكن حتى لو لم يكتب لنا ذلك وبقي الفارق على ما هو عليه فإن الدوري طويل ولن تحسم نتيجة هذه المباراة هوية الفريق الصاعد، وفريقنا سيصعد إن شاء الله في نهاية المطاف سواء من المركز الأول أو الاختبارات".

فيما أعرب عن خيبة أمله من قرار اللجنة السلوكية التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، والتي قضت بنتيجة تعادل من دون نقاط بين فريقه وهبوعيل دير حنا، بسبب أعمال شغب رافقت المباراة، علمًا أن مكابي جديدة المكر كان متفوقا بهدفين نظيفين حينما توقفت المباراة في الدقيقة 70.

وأشار المدرب واكد إلى أن "القرار مجحف، وكان يجب احتساب نتيجة المباراة لصالح فريقنا، والتي كانت ستمنحنا تقليص الفارق عن الصدارة إلى نقطة يتيمة".