نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الممتازة – الجولة 23:
الوحدة كفر قاسم (2-3) هبوعيل نوف هجليل
الدرجة الأولى – الجولة 20: (المنطقة الشمالية)
مكابي كريات آتا (1-2) أبناء مصمص
هبوعيل أم الفحم (2-3) هبوعيل بيت شان
أخاء الناصرة (4-2) هبوعيل مجدال هعيمك
شباب أم الفحم (1-0) هبوعيل باقة الغربية
شباب طمرة (1-3) النادي الرياضي الطيرة
عيروني نيشر (3-1) بلدي عرابة
مكابي نفيه شأنان (1-2) مكابي عرب النجيدات
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
شباب الطيرة (5-2) النادي الرياضي القدس
الدرجة الثانية – الجولة 21: (المنطقة الشمالية "أ")
ممبع الجولان (1-1) هبوعيل دير حنا
أبناء البعنة (1-4) أبناء أبو سنان
الأخوة شعب (1-2) أبناء المغار
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
هبوعيل يافة الناصرة (0-4) شباب حيفا
النادي الرياضي طيرة الكرمل (3-0) شباب كفر كنا
نادي كرة قدم حيفا (0-0) النادي الرياضي المشهد
أخاء إكسال (0-3) النادي الرياضي الكبابير
هبوعيل رموت منشيه (0-0) هبوعيل دالية الكرمل
أبناء باقة الغربية (3-1) النادي الرياضي نتانيا
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الشعاع كفر قاسم (2-0) بيتار بيتح تيكفا
شباب يافا (1-2) بيتار كفار سابا
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
هبوعيل شقيب السلام (2-4) النادي الرياضي شيكون همزراح
الدرجة الثالثة – الجولة 18: (منطقة الجليل الأعلى)
النادي الرياضي كابول (0-4) النادي الرياضي يركا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
النادي الرياضي برديس حنا – بيتار ام الفحم (توقفت)
الأخوة الفريديس – هبوعيل غفعات أولغا (لم تجر)
هبوعيل معاوية (0-1) بيتار برديس حنا
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
النادي الرياضي دبورية (0-1) النادي الرياضي الكرمل
مكابي عسفيا (8-0) بيتار كريات آتا
شباب الناصرة (5-2) هبوعيل كفر مصر
الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)
سكتسيا نس تسيونا (4-1) أبناء عين نقوبا
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
شمشون أبناء الطيبة (1-0) شباب قلنسوة
بلدي قلنسوة (2-9) النادي الرياضي أريئيل
هبوعيل أورانيت (3-0) نبراس كفر قاسم
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
هبوعيل كسيفة (8-1) بني يروحام
هبوعيل رهط (2-3) النادي الرياضي ميتار
شباب رهط (4-2) بلدي حورة
التعليقات