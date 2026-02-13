نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة التي جرت الجمعة بمختلف المناطق بالبلاد.

الدرجة الممتازة – الجولة 23:

الوحدة كفر قاسم (2-3) هبوعيل نوف هجليل

الدرجة الأولى – الجولة 20: (المنطقة الشمالية)

مكابي كريات آتا (1-2) أبناء مصمص

هبوعيل أم الفحم (2-3) هبوعيل بيت شان

أخاء الناصرة (4-2) هبوعيل مجدال هعيمك

شباب أم الفحم (1-0) هبوعيل باقة الغربية

شباب طمرة (1-3) النادي الرياضي الطيرة

عيروني نيشر (3-1) بلدي عرابة

مكابي نفيه شأنان (1-2) مكابي عرب النجيدات

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

شباب الطيرة (5-2) النادي الرياضي القدس

الدرجة الثانية – الجولة 21: (المنطقة الشمالية "أ")

ممبع الجولان (1-1) هبوعيل دير حنا

أبناء البعنة (1-4) أبناء أبو سنان

الأخوة شعب (1-2) أبناء المغار

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

هبوعيل يافة الناصرة (0-4) شباب حيفا

النادي الرياضي طيرة الكرمل (3-0) شباب كفر كنا

نادي كرة قدم حيفا (0-0) النادي الرياضي المشهد

أخاء إكسال (0-3) النادي الرياضي الكبابير

هبوعيل رموت منشيه (0-0) هبوعيل دالية الكرمل

أبناء باقة الغربية (3-1) النادي الرياضي نتانيا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الشعاع كفر قاسم (2-0) بيتار بيتح تيكفا

شباب يافا (1-2) بيتار كفار سابا

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

هبوعيل شقيب السلام (2-4) النادي الرياضي شيكون همزراح

الدرجة الثالثة – الجولة 18: (منطقة الجليل الأعلى)

النادي الرياضي كابول (0-4) النادي الرياضي يركا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

النادي الرياضي برديس حنا – بيتار ام الفحم (توقفت)

الأخوة الفريديس – هبوعيل غفعات أولغا (لم تجر)

هبوعيل معاوية (0-1) بيتار برديس حنا

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

النادي الرياضي دبورية (0-1) النادي الرياضي الكرمل

مكابي عسفيا (8-0) بيتار كريات آتا

شباب الناصرة (5-2) هبوعيل كفر مصر

الدرجة الثالثة: (منطقة المركز)

سكتسيا نس تسيونا (4-1) أبناء عين نقوبا

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

شمشون أبناء الطيبة (1-0) شباب قلنسوة

بلدي قلنسوة (2-9) النادي الرياضي أريئيل

هبوعيل أورانيت (3-0) نبراس كفر قاسم

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

هبوعيل كسيفة (8-1) بني يروحام

هبوعيل رهط (2-3) النادي الرياضي ميتار

شباب رهط (4-2) بلدي حورة