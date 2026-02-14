خسارة جديدة لأبناء الرينة تعقد حساباته من أجل البقاء

ازدادت حسابات فريق أبناء الرينة تعقيدا من أجل البقاء في دوري الدرجة العليا، بعد خسارة بيتية هي الثامنة عشرة هذا الموسم أمام مكابي نتانيا بأربعة أهداف نظيفة.

تلقى فريق أبناء الرينة خسارة جديدة مساء، السبت، هي الثامنة عشرة هذا الموسم، وذلك في مباراته البيتية أمام مكابي نتانيا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد نوف هجليل، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الجديدين إياد أبو عبيد وأحمد طه ضمن تشكيلة الفريق الريناوي، بعد انضمامهما وقدومهما من فريق أبناء سخنين. ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح لاعب الشبيبة بالفريق الريناوي أحمد الشيخ سليمان الذي لقي مصرعه بحادث دهس قبل أيام.

وجاء مستوى أبناء الرينة هزيلا في الشوط الأول، وقام المدرب أدهم هادية خلاله بإخراج اللاعب محمد شكر لعدم رضاه عن مستواه، وأشرك اللاعب نيفو شيدو بدلا منه. وفي الشوط الثاني أبعد المدافع ميلادين ستيفانوفيتش.

وبهذه الخسارة، بات الفريق الريناوي يتأخر بعشر نقاط عن مركز البقاء، ويرجح أن هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب أدهم هادية معه.

وسيلاقي الفريق في مباراته المقبلة نظيره عيروني طبرية مساء يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف على استاد نوف هجليل.