خسارة ثقيلة لأبناء سخنين بعد عاصفة تحرير لاعبين وغضب الجمهور واستقالة المدرب

خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام مكابي حيفا بأربعة أهداف نظيفة، في وقت يحاول إعادة ترتيب أوراقه المهنية بعد استقالة مدربه إثر غضب الجمهور على تحرير عدد من اللاعبين.

مني فريق أبناء سخنين بخسارة ثقيلة مساء، الأحد، في مباراته الخارجية أمام مكابي حيفا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة العليا.

وظهر الفريق السخنيني بأداء ضعيف في جميع الحلقات خلال مجريات المباراة، خصوصًا بعد أن قام بتحرير عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية ما أثار غضب المشجعين ووصول مجموعة منهم إلى الحصة التدريبية يوم الجمعة ودخولهم أرضية الملعب ومنع انتظام التدريب احتجاجا على ذلك، ما أدى إلى استقالة المدرب شارون ميمر.

وقاد الفريق في المباراة على خطوط الملعب المدرب أيمن أبو يونس، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بثلاثة أهداف قبل أن يضيف الهدف الرابع في الشوط الثاني.

وتعمل إدارة الفريق السخنيني على إعادة ترتيب الأوراق المهنية بعد استقالة ميمر، إذ تعول على عودة الأخير عن قرار الاستقالة ولا تستبعد خيار التعاقد مع مدرب جديد في حال عدم عودة المدرب، علمًا أن المدير المهني لفريق الشبيبة واللاعب السابق عباس صوان يتولى حاليا التدريبات باستثناء الوقوف على الخطوط في المباريات نظرًا لعدم حيازته شهادة تدريب دولية.

وأعلن الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، في بيان سبق المباراة أن الكادر المهني للفريق "في الوقت الحالي"، يضم مدير الفريق والمدرب أيمن أبو يونس، وإلى جانبه مدرب فريق الشبيبة رشيد طربيه، ومساعد المدرب علاء أبو صالح، ومدرب اللياقة البدنية بلال نعيمة، ومدرب حراس المرمى طارق نعامنة؛ فيما أوضح أن المدرب عباس صوان سيشرف على تدريبات الفريق.

يذكر أن فريق أبناء سخنين استغنى عن خدمات عدد من لاعبيه وهو ما أثار غضب واستياء الجمهور، وهم: اللاعب أحمد طه الذي انتقل معارا إلى أبناء الرينة حتى نهاية الموسم، اللاعب باسيل خوري الذي أعير إلى فريق الخضيرة حتى نهاية الموسم، اللاعب محمد بدارنة الذي تم تحريره إلى نفس الفريق، بالإضافة إلى اللاعب إياد أبو عبيد الذي انتقل إلى فريق أبناء الرينة، وفي المقابل أعلن الفريق عن التعاقد مع لاعبين جديدين لتعزيز الخط الهجومي.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل تل أبيب يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف مساء.