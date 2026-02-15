نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت في الدرجات العليا والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

جرت السبت مباريات كرة قدم في مختلف الدرجات بالبلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

الدرجة العليا – الجولة 23:

أبناء الرينة (0-4) مكابي نتانيا

الدرجة الثانية – الجولة 21: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل جديدة المكر (3-1) هبوعيل عين ماهل

هبوعيل كفر سميع (0-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

بيتار نهريا (0-1) مكابي جديدة المكر

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

أبناء عارة عرعرة – أبناء جت المثلث (توقفت بسبب شجار بين الطرفين)

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

أبناء جلجولية (1-8) هبوعيل هود هشارون

الدرجة الثالثة – الجولة 18: (منطقة الجليل الأعلى)

هبوعيل فسوطة (1-2) مكابي عرب العرامشة

النادي الرياضي بيت جن (7-1) شباب سخنين

الأهلي شعب (1-5) أبناء دير الأسد

أبناء عكا (3-4) النادي الرياضي البقيعة

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الهلال أم الفحم (1-2) هبوعيل جسر الزرقاء

الأخوة كفر قرع (6-0) بلدي جت المثلث

مكابي بركائي (4-1) بلدي برطعة

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

النهضة الناصرة (0-4) أتلتيكو شفاعمرو

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

هشارون نتانيا (1-5) النادي الرياضي الطيبة

طوبروك نتانيا (1-6) أبناء الطيرة