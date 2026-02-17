فريق أبناء سخنين يتفق مع مدرب جديد قديم

اتفق فريق أبناء سخنين مع المدرب يوسي أبو كسيس لتدريبه بعقد يمتد لموسم ونصف، وذلك بعد استقالة المدرب شارون ميمر إثر وصول مشجعين لإحدى الحصص التدريبية احتجاجا على تحرير لاعبين.

اتفقت إدارة فريق الدرجة العليا أبناء سخنين، الثلاثاء، مع المدرب يوسي أبو كسيس على توقيع عقد يمتد لموسم ونصف، وذلك خلفا للمدرب شارون ميمر الذي قدم استقالته نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقد بشكل رسمي غدا الأربعاء، ليباشر المدرب العمل وتدريب لاعبي الفريق في نفس اليوم.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد بين رئيس إدارة الفريق السخنيني محمد أبو يونس والمدرب، إذ جرى الاتفاق على جميع البنود بضمنها تقاضيه 70 ألف شيكل شهريا.

وسيقود أبو كسيس تدريبات الفريق استعدادا للمباراة أمام هبوعيل تل أبيب والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف على استاد "الدوحة"، ضمن أحداث الجولة الـ24 من الدوري الأول.

وبذلك يستبدل أبو كسيس المدرب المستقيل ميمر، الذي أنهى عمله بعد وصول مجموعة من المشجعين إلى الحصة التدريبية يوم الجمعة ودخولهم أرضية الملعب ومنع انتظام التدريب احتجاجا على تحرير عدة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان المدرب المذكور قد قاد الفريق السخنيني من قبل، وقاده آنذاك لتحقيق نجاح كبير من خلال احتلال أحد المراكز في البلاي أوف العلوي، لا سيما وأنه تربطه علاقة طيبة بمسؤولي الفريق والمشجعين.

ويحتل أبناء سخنين المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 28 نقطة وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز السادس الذي يؤهل صاحبه للعب في البلاي أوف العلوي، مع تبقي 3 جولات على نهاية مرحلة الإياب بالدوري.