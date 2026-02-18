فريق الطيرة يعود إلى ملعبه: "الصعود سيكون من حليفنا إذا فزنا بالمباريات المتبقية"

اللاعب أحمد ربيع: "حتى الآن كل شيء مفتوح، لأن المعنويات قد تضاعفت وأنا واثق أنه إذا فزنا في جميع المباريات المتبقية فإن الصعود سيكون من حليفنا ونصيبنا من المركز الأول".

يعود الوصيف النادي الرياضي الطيرة إلى معقله بعد قبول استئنافه بالعودة إليه، ليلاقي نظيره هبوعيل كرمئيل مساء يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة والنصف، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويدخل الفريق الطيراوي المباراة بعد أن حافظ على تأخره عن الصدارة بخمس نقاط، بفضل فوزه الخارجي الأخير على شباب طمرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها كل من اللاعبين سليم عماش وأحمد مصري وأحمد ربيع.

وتحدث المهاجم أحمد ربيع (25 عامًا) عن استعدادات فريقه للمباراة، قائلا إنه "يجب أن تكون استمرارية للفوز الأخير، لأنه إذا حصل أمر آخر غير الفوز فكأننا لم نفعل شيئًا أمام فريق طمرة، وسيذهب مجهودنا هدرًا، لذا فلا بديل عن الفوز، وخصوصا أن جميع اللاعبين يتعاملون بجدية مع كل لقاء نخوضه".

وقال عن فرص الارتقاء من المركز الأول "حتى الآن كل شيء مفتوح، لأن المعنويات قد تضاعفت وأنا واثق أنه إذا فزنا في جميع المباريات المتبقية فإن الصعود سيكون من حليفنا ونصيبنا من المركز الأول. نريد قلب الطاولة حتى لو كان ذلك في الجولة الأخيرة من الدوري، كما أن الفوز على المتصدر ذهابا وإيابا يدل على قوة فريقنا وقدرتنا على تحقيق الفوز على كل فريق في الدوري".

وسجل اللاعب أحمد ربيع 10 أهداف منذ بداية الموسم، وعلق على ذلك بالقول إن "دوري في الفريق خلال الموسم الحالي أفضل من سابقه، فالحمد لله أعيش فترة ممتازة وأحاول مساعدة الفريق قدر استطاعتي، ويعود ذلك لدعم الإدارة والمدرب لي ولجميع اللاعبين".

وقال عن دور المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي في إنجاح مسيرة الفريق، إن "المدرب والمدير المهني يقومان بعمل ممتاز وأكثر من رائع وغير مفهوم ضمنا، إذ يجهزان الفريق لكل مباراة وكأنها المباراة الأخيرة للصعود، وهذا عامل مساعد جدا لرفع معنويات اللاعبين وضمان وصولهم بجهوزية كاملة لكل مباراة ومباراة، ولهما الفضل الكبير في ما وصلنا إليه".

وردًا على سؤال حول دور الإدارة، أجاب اللاعب ربيع، أن "أعضاء الإدارة هم أساس النجاح لهذا الفريق، ففي هذا الموسم تحديدًا تم انتقاء كل شيء بعناية بفضل الذكاء والخبرة الوفيرة، إذ أعطوا اللاعبين كامل الثقة والارتياح للعب دون ضغوطات لتكون النتائج ناجحة، وتوفر الإدارة كل ما يحتاجه اللاعبون داخل الملعب وخارجه".

وأثنى مهاجم الفريق الطيراوي على دور المشجعين في دفع عجلة الفريق إلى الأمام، ووصفه بالجمهور رقم واحد دون منازع، حيث قال عنه "كل الكلمات الطيبة والإيجابية لا تفي الجمهور حقه، فهو حاضر بقوة في المباريات البيتية والخارجية على حد سواء، وهو عبارة عن لاعب إضافي لنا داخل الملعب، ومن هنا أدعوه لمواصلة دعمنا وتوفير أجواء مثالية للاعبين وإن شاء الله يتحقق حلم الصعود".