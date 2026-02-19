النادي الرياضي يركا أمام مباراة مصيرية في سباق الصعود للدرجة الثانية

يستقبل المتصدر النادي الرياضي يركا على أرض ملعبه وبين جماهيره ضيفه ووصيفه من معلوت ترشيحا، ظهر الجمعة في تمام الساعة الواحدة والنصف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأعلى.

وقد تكون هذه المباراة عبارة عن مباراة الموسم لتحديد هوية الفريق الصاعد إلى مستوى فرق الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، إذ يتربع الفريق اليركاوي على عرش اللائحة برصيد 42 نقطة، بينما يتأخر عنه الوصيف معلوت ترشيحا بفارق ثلاث نقاط، وللأخير مباراة أقل.

ويفتقد اليركاويون في المباراة لخدمات قلب الدفاع المجرب خالد زبيدات ابن مدينة سخنين، بداعي الإيقاف عن مباراة واحدة.

ودعت الإدارة اليركاوية أنصار الفريق إلى الحضور بأعداد كبيرة والدعم حتى تحقيق النصر المنشود، في الوقت الذي يحظى فيه الفريق بدعم المجلس المحلي ورجال الأعمال في البلدة.

غانم غبيش ("عرب 48")

وقال رئيس إدارة النادي الرياضي يركا، غانم غبيش، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الجمهور هو اللاعب رقم واحد ولا غنى عنه في دعم مسيرة الفريق إلى الأمام".

وأضاف "أتوقع حضور جمهور غفير لدعم اللاعبين وتحفيزهم من أجل الفوز، لأنه لن يكون انتصارًا عاديًا، بل هو الإعلان عن الارتقاء".

اللاعب قاسم نجار

فيما قال متوسط الميدان المجرب قاسم نجار في حديث لـ"عرب 48"، إن "فريقنا يحدد أسلوب لعبه في كل مباراة يخوضها، وهذا يساعدنا بدرجة كبيرة على تحقيق الانتصارات، وهذا ما نريد صنعه أمام معلوت ترشيحا لأنه أهم لقاء لنا هذا الموسم".

وشدد "نعد جمهورنا بالفوز والاحتفال معًا بكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية".