حارس مرمى م. جديدة المكر: كل مباراة متبقية أمامنا بمثابة نهائي كأس

وصف حارس مرمى مكابي جديدة المكر كل مباراة متبقية لفريقه في الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، بأنها مثابة نهائي كأس مؤكدا على أهمية الفوز في جميعها من أجل تحقيق بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى.

قال حارس مرمى مكابي جديدة المكر، خالد عزام، الذي ينافس فريقه على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، إنه "تبقت أمامنا تسع مباريات، وكل مباراة منها بمثابة نهائي كأس، ما يعني أن علينا الفوز في جميعها لمضاعفة آمالنا في كسب بطاقة الصعود".

ويحتل الفريق من جديدة المكر المركز الثاني بترتيب لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، برصيد 46 نقطة وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر بيتار نهريا، علمًا أن لديه مباراة ناقصة لم تجر في موعدها بسبب عدم حضور فريق شباب كفر مندا إليها.

حارس المرمى خالد عزام ("عرب 48")

وذكر حارس مرمى ابن بلدة كفر مندا في حديث لـ"عرب 48" بعد الفوز في مباراة القمة الأخيرة على المتصدر بيتار نهريا والذي أشعل المنافسة في أعلى اللائحة، إن "قهر المتصدر في عقر داره يدل على أحقية فريقنا في الصعود، إذ أن كل لاعب قدم مجهودا مضاعفا، عدا عن دعم الجمهور الوفي لنا والإدارة والمجلس المحلي".

وأضاف "وفقا لما نقدمته في كل مباراة نخوضها فإننا الفريق الأحق وصاحب حق الأولوية للصعود، وأنا واثق بأننا سنحقق ذلك عاجلا وليس آجلا".

وأبدى الحارس عزام خيبة أمله من قرار اللجنة السلوكية للاتحاد العام لكرة القدم، والتي قضت بنتيجة تعادل من دون نقاط بين فريقه وفريق هبوعيل دير حنا بسبب ما رافق المباراة حينها رغم تفوق مكابي جديدة المكر بهدفين نظيفين حينما أعلن الحكم عن توقفها في الدقيقة 70، حيث قال إن "العدالة لم تتحقق بهذا القرار، وأنه كان يستوجب احتساب كامل النقاط لفريقنا".

وتحدث عن توقعاته للمباراة المقبلة أمام هبوعيل كفر سميع والمقرر لها ظهر الجمعة "نحترم كل فريق نواجهه، عدا عن أن كفر سميع من الفرق القوية في الدوري، لكن لا بد من الفوز ليس فقط عليه، بل في جميع المباريات كما أسلفت. نتوقع تعثر فريق نهريا في أقرب فرصة ممكنة للتقدم نحو المركز الأول وهو مركزنا الطبيعي والحقيقي".