مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات مع مواعيدها والملاعب المستضيفة

تجرى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع الوشيك مباريات كرة قدم ضمن كافة الدرجات في البلاد، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة لها.
الدرجة العليا – الجولة 24:
السبت:
19:30 أبناء سخنين – هبوعيل تل أبيب (على ملعب الأول)
19:30 عيروني طبرية – أبناء الرينة (على استاد نوف هجليل)
الدرجة الممتازة – الجولة 24:
الإثنين:
20:00 النادي الرياضي كريات يام – الوحدة كفر قاسم (على استاد عكا)
الدرجة الأولى – الجولة 21: (المنطقة الشمالية)
الخميس:
النادي الرياضي الطيرة (0-0) هبوعيل كرمئيل
الجمعة:
12:40 هبوعيل باقة الغربية – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)
13:30 مكابي عرب النجيدات – شباب أم الفحم (على ملعب الأول)
السبت:
20:15 بلدي عرابة – شباب طمرة (على استاد الدوحة)
20:15 هبوعيل أم الفحم – أبناء مصمص (على ملعب الأول)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
النادي الرياضي ديمونا (2-1) شباب الطيرة
الدرجة الثانية – الجولة 22: (المنطقة الشمالية "أ")
الجمعة:
13:15 الأخوة كفر مندا – بيتار نهريا (على ملعب الأول)
13:45 هبوعيل دير حنا – النادي الرياضي شفاعمرو (على ملعب الأول)
14:00 مكابي جديدة المكر – هبوعيل كفر سميع (على ملعب طمرة)
15:00 أبناء أبو سنان – ممبع الجولان (على ملعب الأول)
السبت:
14:30 أبناء المغار – هبوعيل جديدة المكر (على ملعب البعنة)
20:15 هبوعيل كوكب أبو الهيجاء – أبناء البعنة (على ملعب الأول)
21:00 شباب إبطن – الأخوة شعب (على ملعب "كريات يام")
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الخميس:
20:45 شباب حيفا (1-0) نادي كرة قدم حيفا (على ملعب "آتوس" بالمدينة)
الجمعة:
11:00 النادي الرياضي نتانيا – أخاء إكسال (على ملعب الأول)
11:00 النادي الرياضي الكبابير – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب "آتوس")
12:45 النادي الرياضي أور عكيفا – هبوعيل يافة الناصرة (على ملعب الأول)
13:45 هبوعيل دالية الكرمل – بيتار حيفا (على ملعب الأول)
14:00 شباب كفر كنا – أبناء باقة الغربية (على ملعب الأول)
السبت:
13:30 النادي الرياضي المشهد – أبناء عارة عرعرة (على ملعب الأول)
21:00 أبناء جت المثلث – النادي الرياضي طيرة الكرمل (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الخميس:
هبوعيل كريات أونو (2-0) أبناء جلجولية
بيتار تل أبيب (1-2) الشعاع كفر قاسم
الجمعة:
13:45 هبوعيل هود هشارون – شباب يافا (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
الخميس:
هبوعيل أسدود (0-1) شباب أبو غوش
عيروني أشكلون (2-0) هبوعيل شقيب السلام
الدرجة الثالثة – الجولة 19: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
14:00 النادي الرياضي يركا – مكابي معلوت ترشيحا (على ملعب الأول)
السبت:
13:15 الأهلي شعب – شباب سخنين (على ملعب الأول)
14:30 النادي الرياضي البقيعة – أبناء مجد الكروم (على ملعب الأول)
14:30 بلدي كابول – أبناء دير الأسد (على ملعب أبو سنان)
16:30 مكابي عرب العرامشة – أبناء عكا (على ملعب نهريا)
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
11:00 بيتار برديس حنا – الهلال أم الفحم (على ملعب الأول)
13:45 بلدي برطعة – هبوعيل غفعات أولغا (على ملعب معاوية)
15:00 هبوعيل جسر الزرقاء – الأخوة كفر قرع (على ملعب الأول)
السبت:
13:30 بيتار أم الفحم – هبوعيل عين السهلة (على ملعب الأول)
20:30 بلدي جت المثلث – مكابي بركائي (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
الجمعة:
14:30 النادي الرياضي كريات حايم – النادي الرياضي دبورية (على ملعب الأول)
السبت:
15:00 أتلتيكو شفاعمرو – النادي الرياضي كفر كما (على ملعب الأول)
21:00 هبوعيل كفر مصر – النهضة الناصرة (على ملعب الخضيرة)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
بلدي قلنسوة (1-4) نادي كرة قدم الطيبة
أبناء الطيرة (6-0) النادي الرياضي رعنانا
نبراس كفر قاسم (3-1) بيتار طوبروك نتانيا
الجمعة:
15:15 مكابي أورانيت – شمشون أبناء الطيبة (على ملعب الأول)
الأحد:
20:15 شباب قلنسوة – هبوعيل برديسيا (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
الجمعة:
11:00 عوتسما بئر السبع – بلدي حورة (على ملعب الأول)
11:00 مكابي أشكلون – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)
14:30 النادي الرياضي بئر السبع – شباب رهط (على ملعب الأول)
السبت:
20:30 بني يروحام – هبوعيل رهط (على ملعب الأول)
