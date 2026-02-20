نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات الجمعة

جرت الجمعة مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الأولى – الجولة 21: (المنطقة الشمالية)
هبوعيل باقة الغربية (0-3) أخاء الناصرة
مكابي عرب النجيدات (1-2) شباب أم الفحم
الدرجة الثانية – الجولة 22: (المنطقة الشمالية "أ")
الأخوة كفر مندا (0-5) بيتار نهريا
هبوعيل دير حنا (1-1) النادي الرياضي شفاعمرو
مكابي جديدة المكر (2-1) هبوعيل كفر سميع
أبناء أبو سنان (0-1) ممبع الجولان
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
النادي الرياضي نتانيا (5-0) أخاء إكسال
النادي الرياضي الكبابير (2-2) هبوعيل رموت منشيه
النادي الرياضي أور عكيفا (0-0) هبوعيل يافة الناصرة
هبوعيل دالية الكرمل (1-1) بيتار حيفا
شباب كفر كنا (1-5) أبناء باقة الغربية
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
هبوعيل هود هشارون (2-0) شباب يافا
الدرجة الثالثة – الجولة 19: (منطقة الجليل الأعلى)
النادي الرياضي يركا (4-0) مكابي معلوت ترشيحا
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
بيتار برديس (2-1) الهلال أم الفحم
بلدي برطعة (0-10) هبوعيل غفعات أولغا
هبوعيل جسر الزرقاء (3-2) الأخوة كفر قرع
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
النادي الرياضي كريات حايم (5-1) النادي الرياضي دبورية
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
مكابي أورانيت (2-3) شمشون أبناء الطيبة
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
عوتسما بئر السبع (0-6) بلدي حورة
مكابي أشكلون (1-1) هبوعيل كسيفة
النادي الرياضي بئر السبع (2-3) شباب رهط
