بعد تغيير مدربيهما: تعادل لأبناء سخنين وخسارة جديدة لأبناء الرينة

تعادل فريق أبناء سخنين في مباراته البيتية أمام هبوعيل تل أبيب (0-0)، فيما خسر أبناء الرينة مباراته البيتية أمام عيروني طبرية، وذلك بعد قيام الفريقين بتغيير مدربيهما.

خرج فريق أبناء سخنين من مباراته البيتية أمام هبوعيل تل أبيب بنقطة بعد تعادلهما بدون أهداف مساء، السبت، بحصور أكثر من 4 آلاف مشجع في استاد "الدوحة"، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري الدرجة العليا.

ونجح الفريق السخنيني مع المدرب الجديد القديم يوسي أبو كسيس، في إيقاف تدحرج كرة الثلج في عهد المدرب السابق شارون ميمر، ليتمكن من حصد نقطة مستحقة، رافعًا رصيده إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

وفي الوقت الذي أصبحت مهمته شبه مستحيلة للانخراط واللعب ضمن البلاي أوف العلوي، فإنه يقترب كثيرًا من ضمان البقاء في الوقت الذي يتفوق بتسع نقاط على الخط الأحمر.

ويحل أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كريات شمونة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف.

أبناء الرينة يتجرع خسارة جديدة

تجرّع متذيل اللائحة فريق أبناء الرينة خسارة جديدة هي التاسعة عشرة هذا الموسم، وذلك في مباراته الخارجية أمام عيروني طبرية بهدفين مقابل هدف واحد، بحضور 500 مشجع على استاد نوف هجليل.

ولم يحصل الريناويون على مفعول إيجابي مع المدرب الجديد ليئور رؤوفين، ليتلقى خسارة جديدة ويبقى قابعًا في المركز الأخير برصيد 11 نقطة ويتأخر بدزينة كاملة من النقاط عن مركز البقاء.

وقد تمكن المهاجم أصيل كنانة من إدراك هدف التعادل مؤقتًا للريناويين خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74، قبل أن يحسم الفريق الخصم الموقف لصالحه في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.

وسيستضيف الفريق الريناوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل القدس، مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف.