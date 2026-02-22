نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة العليا – الجولة 24:

أبناء سخنين (0-0) هبوعيل تل أبيب

عيروني طبرية (2-1) أبناء الرينة

الدرجة الأولى – الجولة 21: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل أم الفحم (0-2) أبناء مصمص

الدرجة الثانية – الجولة 22: (المنطقة الشمالية "أ")

أبناء المغار (1-0) هبوعيل جديدة المكر

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) أبناء البعنة

شباب إبطن (3-0) الأخوة شعب

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي المشهد (1-3) أبناء عارة عرعرة

أبناء جت المثلث (1-0) النادي الرياضي طيرة الكرمل

الدرجة الثالثة – الجولة 19: (منطقة الجليل الأعلى)

الأهلي شعب – شباب سخنين (لم تجر)

النادي الرياضي البقيعة (3-2) أبناء مجد الكروم

بلدي كابول (3-8) أبناء دير الأسد

مكابي عرب العرامشة (2-4) أبناء عكا

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

بيتار أم الفحم – هبوعيل عين السهلة (لم تجر)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

أتلتيكو شفاعمرو (1-1) النادي الرياضي كفركما

هبوعيل كفر مصر (4-2) النهضة الناصرة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

بني يروحام (1-3) هبوعيل رهط