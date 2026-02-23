الدرجة الممتازة: الوحدة كفر قاسم يعود بنقطة بعد تعادله خارجيا

تعادل الوحدة كفر قاسم 1-1 خارجياً أمام كريات يام في الجولة 24 من الممتازة، بعد تقدمه بهدف ذاتي قبل أن يتلقى التعادل. المباراة السابعة بلا فوز، ليبقى عاشرا برصيد 30 نقطة، ويستضيف مكابي هرتسليا الجولة المقبلة.

عاد فريق الوحدة كفر قاسم بنقطة، بعد تعادله في مباراته الخارجية أمام النادي الرياضي كريات يام، بهدف لكل منهما، مساء الإثنين، ضمن ختام مباريات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

وانتهى شوط المباراة الأول التي جرت على استاد عكا، بتعادل الفريقين سلبيا (0-0)، وخلال مجريات الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 62، افتتح الفريق القسماوي التسجيل بهدف ذاتي جاء من أحد لاعبي الفريق الخصم.

لاعبو الفريقين أثناء المباراة

إلا أن التقدم لم يدم طويلا، بعدما تمكن الفريق المضيف من إدراك هدف التعادل بعد 10 دقائق، بكرة سكنت شباك الفريق القسماوي.

وهذه المباراة السابعة على التوالي للوحدة كفر قاسم من دون تحقيق أي فوز بالدوري، إذ حقق التعادل في 3 مباريات، مقابل خسارته في 4 مباريات.

وبهذا التعادل بقي الفريق القسماوي في المركز العاشر، برصيد 30 نقطة، وهو يتأخر بفارق نقطتين عن المركز الثامن الذي يقود صاحبه للمنافسة ضمن البلاي أوف العلوي، بينما يتقدم بست نقاط على الخط الأحمر.

وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة نظيره مكابي هرتسليا على استاد "بات يام"، الإثنين المقبل.