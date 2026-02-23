الوحدة كفر قاسم يبحث عن استرداد عافيته: "نثق في القدرة على الخروج من هذه المحنة"

يبحث فريق الوحدة كفر قاسم عن استرداد عافيته عندما يحل ضيفا مساء اليوم على النادي الرياضي كريات يام، فيما قال الناطق باسم الفريق إن الإدارة على ثقة بالمدرب واللاعبين من أجل الخروج من هذه المحنة.

يحل فريق الوحدة كفر قاسم مساء اليوم، الإثنين، ضيفا على النادي الرياضي كريات يام عند الساعة الثامنة على استاد عكا، ضمن ختام مباريات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

وتراجع الفريق القسماوي في سلم لائحة الدوري إثر سلسلة من النتائج السلبية، علمًا أنه تمكن من جمع نقطتين فقط خلال مبارياته الست الأخيرة، وهو يتقدم بفارق 3 نقاط فقط عن الخط الأحمر.

ونتيجة آخر مبارياته كانت الخسارة أمام هبوعيل نوف هجليل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الوحدة كفر قاسم المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 29 نقطة، وتتضاءل فرصه في الانخراط ضمن الفرق المنافسة في البلاي أوف العلوي.

داوود طه

وقال الناطق باسم الفريق القسماوي، داوود طه، لـ"عرب 48"، إن "فريقنا لا يعيش أفضل فتراته، لكن هذا يحدث لكل فريق، والحكمة تكمن في كيفية الخروج من هذا الوضع، إذ أننا في الإدارة نوفر كل الدعم للاعبين والمدرب طالب طواطحة، ونثق في قدراتهم من أجل إخراج الفريق من هذه المحنة".

وأضاف "رأينا تحضيرات مهنية عالية جدا استعدادا للمباراة الوشيكة، وقد لمسنا جدية كبيرة لدى اللاعبين، ونأمل أن نحقق الفوز الذي طال انتظاره من أجل العودة إلى المسار الصحيح".